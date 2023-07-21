Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su israfını engellemek için afiş ve broşürler dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı
Değişen iklim şartlarına uyum sağlanması ve var olan su kaynaklarının hem kalite hem de miktar açısından korunmasını sağlamak amacıyla başlatılan seferberliğin uygulama adımları birer birer atılıyor.
Vatandaşlara dağıtılmak üzere gönderilen bireysel kullanımda su verimliliği rehberinde, el yıkanırken ve diş fırçalarken musluğun açık bırakılmaması, halı yıkanırken su kullanımına dikkat edilmesi, sebze ve meyve yıkamak için kullanılan suyun uygun yerlerde yeniden kullanılması, düşük akışlı duş başlıklarının tercih edilmesi ve az su isteyen bitkilerden peyzaj düzenlemesi yapılması önerisinde bulunuldu.
Çiftçilere yönelik afişlerde ise modern sulama sistemlerinin kullanılması, gece sulama yapılması ve yağmur suyunun kullanılması önerileri yer aldı.
Emine Erdoğan'ın himayesinde seferberlik başlatılmıştı
İlk olarak 31 Ocak 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Su Verimliliği Seferberliği Tanıtım Toplantısı düzenlenmişti. Su verimliliği konusunda, ulusal ölçekte harekete geçilmesi için uygulanacak stratejiler bu toplantıda kamuoyuna duyuruldu ve çalışmalara odaklanıldı.
Kentsel, tarımsal, endüstriyel alanlar başta olmak üzere bütün sektörlerde su kullanımında verimliliğin artırılması için yol haritası niteliğindeki stratejiler bir takvim çerçevesinde uygulamaya konuldu.
Seferberlik kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından okullarda su verimliliği eğitimleri düzenlenmeye başlandı. Uzmanlar tarafından ziyaret edilen okullarda, öğrenci ve öğretmenlere yönelik, su verimliliği kültürünün oluşması ve su verimliliği bilincinin yaşam tarzına dönüşmesi için eğitimler gerçekleştirildi.
Emine Erdoğan'ın himayesinde ve Bakanlık koordinasyonunda gelecek aylarda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla farklı programların da gerçekleştirilmesi için hazırlık yapılıyor.