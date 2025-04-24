Taşıyıcı anne skandalı: Sevgilisinin ihbarı oyunu bozdu

Yonca K. ile iş insanı Feramuz G. bir dönem duygusal ilişki yaşadı. İddiaya göre Feramuz G., Türkiye’de kanunen yasak olan taşıyıcı annelik için Gürcistan’da bir kadınla anlaştı. Gürcistan’da taşıyıcı annenin doğurduğu ikiz çocuğun annesi olarak sevgilisi Yonca K.’yi düşünen Feramuz G., sevgilisine tüm karşı koymalarına rağmen ‘taşıyıcı annelik sözleşmesi’ imzalattı.





Gürcistan’da düzenlenen doğum belgelerinde ikiz çocuklarının annesi olarak sevgilisi Yonca K.’yi yazan Feramuz G., bu doğum belgeleriyle çocukları Türkiye’ye getirdi. Bir süre sonra çocukların kendi nüfus hanesine kayıtlı olmasından rahatsızlık duyan Yonca K. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocukların annesi olmadığının tespiti için Feramuz G. ile taşıyıcı anneye dava açtı. Bu davanın açılması üzerine Feramuz G. de Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak ikiz çocuklarının annesinin Yonca K. olduğuna ilişkin tanıma yaptı.





Doğurmadığı ve hiçbir genetik bağı olmayan çocukların annesi olarak nüfusa tescil edilen Yonca K., kendisini evlilik dışı ilişkiden çocuk sahibi gibi göstererek zor durumda bırakan sevgilisi Feramuz G. hakkında bu defa savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu.





‘SOYBAĞI DEĞİŞTİRME SUÇU İŞLEDİ’





Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Feramuz G. hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun soybağını değiştirmek’ suçundan dava açtı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan DNA raporunda Yonca K.’nin, mağdur çocukların annesi olmadığının tespit edildiği belirtildi.





İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına müşteki Yonca K.’nin avukatı ile sanık Feramuz G.’nin avukatı katıldı. Cumhuriyet Savcısı, duruşmada mütalaasını açıkladı. Savcı, Feramuz G.’nin ‘zincirleme şekilde çocuğun soybağını değiştirmek’ suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcılık mütalaasının ardından söz alan Yonca K.’nin avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Feramuz G.’nin avukatı ise savcılık mütalaasına beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme, Feramuz G.’nin avukatına savcılık mütalaasına beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.







