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DİYARBAKIR

Tek gözlü evde yılanlarla yaşam mücadelesi veriyor: Dün bir tane, bugün bir tane daha gördüm

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde tek odalı evde yılanların içinde yaşayan kadın, yetkililerden kendisine ulaşacak yardım elini bekliyor. A.S., "Eşim ne bana ne de kendisine bakıyordu. Maddi durumum yok, ev üstüme yıkılıyor. Evim topraktan yapılı, yılanlar basıyor. Dün bir tane, bugün bir tane yılan gördüm. Kronik rahatsızlığım var. Resmi nikahım olmadığı için herhangi bir yardımdan yararlanamıyorum. Yetkililer bana yardımcı olsunlar, bana sahip çıksınlar" dedi.

Haber Merkezi İHA
A.S., tek gözlü kerpiç evde yılanların arasında yaşam mücadelesi veriyor.
A.S., tek gözlü kerpiç evde yılanların arasında yaşam mücadelesi veriyor.

Yenişehir ilçesi Elidoğlu Mahallesi Küme Evlerde yaşayan 48 yaşındaki A.S., dini nikahlı eşi tarafından 3 yıl önce terk edildi. Resmi nikahlı olmadığı için hiçbir yardımdan yararlanamayan A.S., tek gözlü kerpiç evde yılanların arasında yaşam mücadelesi veriyor. Kronik rahatsızlığı bulunan A.S., yetkililerden kendisine yardım edilmesini istedi.

A.S., tek gözlü kerpiç evde yılanların arasında yaşam mücadelesi veriyor.

Eşinin kendisini terk ettiğini aktaran A.S. eşiyle resmi nikahlarının olmadığını ifade etti. A.S., şu şekilde açıklamada bulundu:

"Eşim ne bana ne de kendisine bakıyordu. Maddi durumum yok, ev üstüme yıkılıyor. Evim topraktan yapılı, yılanlar basıyor. Dün bir tane, bugün bir tane yılan gördüm. Kronik rahatsızlığım var. Resmi nikahım olmadığı için herhangi bir yardımdan yararlanamıyorum. Yetkililer bana yardımcı olsunlar, bana sahip çıksınlar. Bana bir yardım elini uzatsınlar. Gelip evi de görebilirler. Komşular arada bir yardım ediyor. Zekatlarını veriyorlar. Evimde hiçbir eşyam yok, sesimin duyulmasını istiyorum."

A.S.
A.S., tek gözlü kerpiç evde yılanların arasında yaşam mücadelesi veriyor.
A.S., tek gözlü kerpiç evde yılanların arasında yaşam mücadelesi veriyor.
A.S., tek gözlü kerpiç evde yılanların arasında yaşam mücadelesi veriyor.
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