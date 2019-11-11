Gündem Tekstil atölyesi gibi lise
MARDİN

Tekstil atölyesi gibi lise

Kızıltepe Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, eğitimin yanısıra günde 4 saat çalıştıkları atölyede yıllık 20 bin tekstil ürünü üretiyor. Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Şefi Adakçı, “Öğrencilerimiz buradaki çalışmanın faydasını mezun olduktan sonra görecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızıltepe Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri
Kızıltepe Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri

Mardin Kızıltepe Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde talep üzerine tekstil üretimi yapıyor. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’ne kayıt yaptıran öğrenciler, ilk 2 yılda teorik eğitim görüyor. Öğrenciler, daha sonra Erasmus projesi kapsamında 2 hafta süreyle yurt dışında staj da yapıyor. Stajın ardından öğrenciler, bölümün atölyesinde masa örtüsü, yatak örtüsü, perde, mezuniyet cübbesi ve kepi, mutfak önlüğü, bez pazar çantası tasarlıyor. Bu sayede kalifiye eleman olarak mezun olan öğrenciler, aynı zamanda iş yeri açma belgesi de alıyor.

OKULDA 600 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Kızıltepe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gülseren Özlem Yıldız, okulda 44 öğretmenle 600 öğrenciye eğitim verdiklerini belirtti. Yaklaşık 5 yıl önce açılan Giyim Üretim Teknolojisi Atölyesi’nde döner sermaye kapsamında kamu kurumu ve okullar ile vatandaşların talebi üzerine üretim yaptıklarını aktaran Yıldız, kız öğrencilerin tekstil üretimi yaparken gelir de elde ettiğini kaydetti.

Bu sayede öğrencilerin kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu vurgulayan Gülseren Özlem Yıldız, “Bize iş teklifleri geliyor, üniversitelerden kep ve cübbe, ana ve ilkokullarından gösteri kıyafetleri, yatılı okul ve hastanelerden nevresim siparişi alıyoruz. Biz de en güzel şekilde dikip teslim ediyoruz” dedi.

HER GÜN 4 SAAT ÜRETİM YAPIYORLAR

Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Alan Şefi Zeynel Adakçı da döner sermaye kapsamında 30 öğrencinin dönüşümlü olarak okulda öğrendikleri teorik eğitimi atölyede uygulama şansı bulduklarını aktardı. Atölyede önceliği resmi kurumların siparişlerine verdiklerini aktaran Adakçı, şöyle konuştu:

“Şu anda öğrencilerimiz mutfak önlüğü siparişini hazırlıyor. Yaklaşık 6 bin önlük diktik, 4 bin daha dikeceğiz. Sıfır Atık Projesi kapsamında 10 bin pazar çantası üretimi yaptık. Öğrencilerimiz ders saatlerinin dışında her gün 4 saat üretim yapıyorlar. Eğer hafta içinde ürünlerimiz yetişmezse, öğrenciler cumartesi günü gelip çalışıyor.”

ÇEKYA VE ALMANYA’DA STAJ

Öğrencilerin derste öğrendiklerini atölyede uygulama şansı bulduğunu, aynı zamanda gelir de elde ettiğini aktaran Zeynel Adakçı, “Öğrencilerimiz buradaki çalışmasının faydasını mezun olduktan sonra görecek. Bu bölümden mezun olan öğrenciler iş yeri açma belgesi alıyor. Öğrencilerimiz aynı zamanda Çekya ve Almanya’da staj gördü” diye konuştu.

‘HEM TECRÜBE HEM DE PARA KAZANIYORUZ’

  • Öğrencilerden Hilal Düşkün ise Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü’nün çocukluk hayali olduğunu belirterek, “Burada aldığımız eğitimin yanı sıra hem tecrübe hem de para kazanıp ailemize katkıda bulunuyoruz. Bu mesleği yapmayı istediğim için bana çok faydası olacak” şeklinde konuştu.

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