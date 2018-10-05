Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar sürüyor

Erzurum merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bağlantısı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 14 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Erzurum'un Karayazı ilçesi ile İstanbul, Kocaeli ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin adreslerindeki aramada ise 6 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile kıyafet, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bitlis merkezli terör operasyonu

Bitlis merkezli 3 ilde ise terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar neticesinde 'terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma' suçlamasıyla 2 Ekim'de 7 kişiye yönelik ilimiz Adilcevaz, Ahlat ve Hizan ilçeleri ile İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonda yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, E.Y, B.Ç, A.G ve B.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. "

Açıklamada, terör örgütleri ve eylemlerine karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.