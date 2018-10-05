Gündem Terör örgütü PKK/KCKya yönelik operasyonlar sürüyor
ERZURUM

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar sürüyor - Son dakika haberleri

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar sürüyor

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklanırken 10 kişi ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Erzurum merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bağlantısı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 14 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Erzurum'un Karayazı ilçesi ile İstanbul, Kocaeli ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin adreslerindeki aramada ise 6 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile kıyafet, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bitlis merkezli terör operasyonu

Bitlis merkezli 3 ilde ise terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Çalışmalar neticesinde 'terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma' suçlamasıyla 2 Ekim'de 7 kişiye yönelik ilimiz Adilcevaz, Ahlat ve Hizan ilçeleri ile İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonda yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, E.Y, B.Ç, A.G ve B.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. "

Açıklamada, terör örgütleri ve eylemlerine karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

PKK/KCK operasyonunda 88 kişiye gözaltı
GÜNDEM
PKK/KCK operasyonunda 88 kişiye gözaltı

Provokatörlere gözaltı

Provokatörlere gözaltı

PKK/KCK'ya yönelik 7 ilde operasyon düzenlendi.
İsrail gerçek mermi kullandı

İsrail gerçek mermi kullandı

​İsrail işgal güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ile saldırıyor.
Beyaz Saray Dragonfly'dan tedirgin

Beyaz Saray Dragonfly'dan tedirgin

​Çin için geliştirilen arama motoru Google ile Beyazsaray'ı karşı karşıya getirdi.
INTERPOL başkanı kayıp

INTERPOL başkanı kayıp

​29 Eylül'den beri ortada yok, soruşturma başlatıldı.

Gündeme geldiğitek konu: Hakaret

Gündeme geldiğitek konu: Hakaret

Şengör: Biz cahil bir milletiz, Yıldırım Bayezid enayi...
Bahçeli affetmedi

Bahçeli affetmedi

MHP'nin Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı.
Geriye hikayeleri kaldı

Geriye hikayeleri kaldı

Şehit düşen askerlerimizden arda kalanlar...

Fezlekeleri hazır

Fezlekeleri hazır

Başsavcılık, 12 HDP'li 3 CHP'li vekile fezleke düzenledi.

7 ay sonrageri döndüler

7 ay sonrageri döndüler

Eylül ayında 112 milyon dolarlık alım yaptılar.
Kadro açıklandı

Kadro açıklandı

Milli Takım kadrosunda sürpriz isimler de yer aldı.
Herkesi Ordu'yadavet etti

Herkesi Ordu'yadavet etti

​Başkan Tekintaş, TVNET'de Ordu'yu anlattı.
Arabistan'ı karıştıran klip

Arabistan'ı karıştıran klip

​Ilımlı İslam klibine tepki yağıyor.
Savunması hazır

Savunması hazır

​ABD'li Brunson ile avukatından 6 saatlik toplantı.
İyice anlaşılsın diye çizerek anlattılar

İyice anlaşılsın diye çizerek anlattılar

F-35'lerin önemli parçalarında Türkiye imzası var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.