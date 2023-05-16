DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili 37 milletvekilinin isimleri belli oldu.
Türkiye 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci döneminin 600 yeni milletvekilinin belirlendiği genel seçimlerde oy sayımı tamamlandı. Resmi olmayan rakamlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51 oyla en yakın rakibine açık ara fark atarak kazanırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'de Sinan Oğan ise yüzde 5,17'te kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.
Millet İttifakı'nda toplam oyları yüzde 1'e dahi ulaşamayan partiler CHP listelerinden 36 milletvekili çıkardı. Hem Meclis'te istenilen sayıya ulaşılamadı, hem cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.
CHP'de kazan kaynıyor
Sandıktan istediği sonucu alamayan CHP'de kazan kaynıyor. En büyük tepki hiçbir oy katkısı sağlamayan partilere çok sayıda vekillik verilmiş olması.
Cumhuriyet Halk Partisi resmi olmayan sonuçlara göre 169 milletvekiliyle TBMM'de temsil edilme hakkı kazandı. Seçime CHP listesinden giren millet ittifakı partileri 36 milletvekili ile temsil hakkı kazandı. Demokrat Parti 3, DEVA 15, Gelecek Partisi 9,Saadet Partisi 9. Meclis yasama dönemi başladıktan sonra millet ittifakı partisi milletvekillerinin CHP'den ayrılıp kendi partilerine geçmesi bekleniyor. 2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkarmış olan CHP, 2023 seçimlerinde vekil sayısı 13 azalarak 133 milletvekili ile yola devam edecek.
Demokrat Parti'den meclise girecek vekiller; Cemal Enginyurt-İstanbul, Haydar Altıntaş-İzmir, Salih Uzun-İzmir