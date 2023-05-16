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Toplam oyları yüzde 1'e dahi ulaşamayan partiler CHP listelerinden 36 milletvekili çıkardı

Türkiye 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Resmi olmayan rakamlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51 oyla en yakın rakibine açık ara fark atarak kazanırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'de Sinan Oğan ise yüzde 5,17'te kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. CHP'nin geçen seçimlere göre milletvekili sayısı düştü DEVA 15, Gelecek 9, Saadet Partisi 9, Demokrat 3 olmak üzere CHP listelerinden toplam 36 vekil çıkardı. Bu vekillerin gitmesiyle CHP’nin sandalye sayısı geçen dönemin altında kaldı.

10:36 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili 37 milletvekilinin isimleri belli oldu.

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili 37 milletvekilinin isimleri belli oldu.

Türkiye 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci döneminin 600 yeni milletvekilinin belirlendiği genel seçimlerde oy sayımı tamamlandı. Resmi olmayan rakamlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51 oyla en yakın rakibine açık ara fark atarak kazanırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'de Sinan Oğan ise yüzde 5,17'te kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Millet İttifakı'nda toplam oyları yüzde 1'e dahi ulaşamayan partiler CHP listelerinden 36 milletvekili çıkardı. Hem Meclis'te istenilen sayıya ulaşılamadı, hem cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.



CHP'de kazan kaynıyor


Sandıktan istediği sonucu alamayan CHP'de kazan kaynıyor. En büyük tepki hiçbir oy katkısı sağlamayan partilere çok sayıda vekillik verilmiş olması.

Cumhuriyet Halk Partisi resmi olmayan sonuçlara göre 169 milletvekiliyle TBMM'de temsil edilme hakkı kazandı. Seçime CHP listesinden giren millet ittifakı partileri 36 milletvekili ile temsil hakkı kazandı. Demokrat Parti 3, DEVA 15, Gelecek Partisi 9,Saadet Partisi 9. Meclis yasama dönemi başladıktan sonra millet ittifakı partisi milletvekillerinin CHP'den ayrılıp kendi partilerine geçmesi bekleniyor. 2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkarmış olan CHP, 2023 seçimlerinde vekil sayısı 13 azalarak 133 milletvekili ile yola devam edecek.


Demokrat Parti'den meclise girecek vekiller; Cemal Enginyurt-İstanbul, Haydar Altıntaş-İzmir, Salih Uzun-İzmir



Saadet Partisi'nden meclise girecek vekiller;
Mesut Doğan-Ankara, Şerafettin Kılıç-Antalya, Mehmet Atmaca-Bursa, Necmettin Çalışkan-Hatay, Birol Aydın-İstanbul, Mustafa Kaya-İstanbul, Bülent Kaya-İstanbul, Mahmut Arıkan-Kayseri, Hasan Bitmez-Kocaeli, Mehmet Karaman-Samsun


DEVA Partisi'nden meclise girecek vekiller
; Sadullah Kısacık-Adana, Sadullah Ergin-Ankara, İdris Şahin-Ankara, Burak Dalgın-Balıkesir, Elif Esen-İstanbul, Hasan Karal-İstanbul, Evrim Rızvanoğlu-İstanbul, Mustafa Yeneroğlu-İstanbul, Medeni Yılmaz-İstanbul, Seda Kaya Ösen-İzmir, Selma Aliye Kavaf-Manisa, Mehmet Emin Ekmen-Mersin, Cem Avşar-Tekirdağ


Gelecek Partisi'nden meclise girecek vekiller;
Selim Temurci-İstanbul, İsa Mesih Şahin-İstanbul, Doğan Demir-İstanbul, Nedim Yamalı-Ankara, Mustafa Bilici-İzmir, Cemalettin Kani Torun-Bursa, Hasan Ekici-Konya, Serap Yazıcı Özbudun-Antalya, Sema Sülün Ün-Denizli, Selçuk Özdağ-Muğla



#CHP
#Milletvekili
#Millet İttifakı
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