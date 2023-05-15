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DEVA Partisi CHP listesinden milletvekili kazandı

14 Mayıs milletvekili seçimine CHP listesinden giren DEVA’nın kaç vekil çıkardığı sorgulanıyor. DEVA Partisi CHP listelerinden 25 ismi aday göstermişti, DEVA’dan ise 15 isim milletvekili oldu. DEVA, Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Tekirdağ’dan milletvekili çıkardı. Peki DEVA Partisi’nden kazanan milletvekilleri hangileri? İşte CHP listesinden kazanan DEVA Partisi milletvekili isimleri.

15:36 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Deva Partisi milletvekilleri

Deva Partisi milletvekilleri

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Vatandaşlar 14 Mayıs 2023 seçimleri için sandık başına gitti. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. Oy verme süresinin sona ermesiyle birlikte de oy sayımlarına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte seçim sonuçları da belli olmaya başladı.

Seçim sonuçlarına göre partiler ne kadar oy aldı, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre partilerin aldığı oy oranı ve çıkardığı vekil sayısı belli oldu. Milletvekili seçimi kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34.42, CHP 25.39, MHP 10.06, İyi Parti yüzde 9.82, Yeşil Sol Parti yüzde 8.78, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.85 oranında oy alarak meclise vekil gönderecek.

DEVA Partisi ne kadar milletvekili kazandı?

DEVA Partisi CHP listelerinden 25 ismi aday göstermişti, DEVA’dan ise 15 isim milletvekili oldu. DEVA, Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Tekirdağ’dan milletvekili çıkardı.

DEVA Partisi'nin kazanan milletvekili isimleri

CHP listelerinden Meclis'e girecek DEVA Partisi milletvekili isimler ise şöyle:

  1. Sadullah Kısacık, Adana
  2. Sadullah Ergin, Ankara
  3. İdris Şahin, Ankara
  4. Burak Dalgın, Balıkesir
  5. Ertuğrul Kaya, Gaziantep
  6. Elif Esen, İstanbul
  7. Hasan Karal, İstanbul
  8. Evrim Rızvanoğlu, İstanbul
  9. Mustafa Yeneroğlu, İstanbul
  10. Medeni Yılmaz, İstanbul
  11. Seda Kaya Ösen, İzmir
  12. Selma Aliye Kavaf, Manisa
  13. Mehmet Emin Ekmen, Mersin
  14. Cem Avşar, Tekirdağ


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