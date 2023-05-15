Deva Partisi milletvekilleri
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Vatandaşlar 14 Mayıs 2023 seçimleri için sandık başına gitti. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. Oy verme süresinin sona ermesiyle birlikte de oy sayımlarına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte seçim sonuçları da belli olmaya başladı.
Seçim sonuçlarına göre partiler ne kadar oy aldı, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre partilerin aldığı oy oranı ve çıkardığı vekil sayısı belli oldu. Milletvekili seçimi kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34.42, CHP 25.39, MHP 10.06, İyi Parti yüzde 9.82, Yeşil Sol Parti yüzde 8.78, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.85 oranında oy alarak meclise vekil gönderecek.
DEVA Partisi ne kadar milletvekili kazandı?
DEVA Partisi CHP listelerinden 25 ismi aday göstermişti, DEVA’dan ise 15 isim milletvekili oldu. DEVA, Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Tekirdağ’dan milletvekili çıkardı.
DEVA Partisi'nin kazanan milletvekili isimleri
CHP listelerinden Meclis'e girecek DEVA Partisi milletvekili isimler ise şöyle:
- Sadullah Kısacık, Adana
- Sadullah Ergin, Ankara
- İdris Şahin, Ankara
- Burak Dalgın, Balıkesir
- Ertuğrul Kaya, Gaziantep
- Elif Esen, İstanbul
- Hasan Karal, İstanbul
- Evrim Rızvanoğlu, İstanbul
- Mustafa Yeneroğlu, İstanbul
- Medeni Yılmaz, İstanbul
- Seda Kaya Ösen, İzmir
- Selma Aliye Kavaf, Manisa
- Mehmet Emin Ekmen, Mersin
- Cem Avşar, Tekirdağ