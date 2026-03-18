Trump yönetiminde ilk İran istifası: İsrail'in savaşını destekleyemem

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi’nin Başkanı Joseph Kent, İran savaşını destekleyemeyeceğini açıklayarak dün görevinden istifa etti. Böylece, ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminde İran savaşı nedeniyle istifa eden ilk ve en üst düzey yetkili oldu.
Kent, Tahran’ın ABD için acil bir tehdit oluşturmadığını söyleği mektubunda Trump’a hitaben, “Devam eden İran savaşını vicdanen destekleyemem. İran ulusumuz için acil bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail ile onun güçlü lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır” ifadelerini kullandı. Kent, Başkan Trump’a yazdığı mektupta, “2016, 2020 ve 2024 seçim kampanyalarınızda savunduğunuz değerleri ve dış politikaları destekliyorum” derken, İran’a yönelik operasyon başlatma kararına katılmadığını belirtti. Mektubunda İsrail'in ABD'yi İran ile savaşa sokma çabalarına, Bu yönetimin başlarında, üst düzey İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasındaki etkili isimler, ‘Önce Amerika’ platformunuzu zayıflatan ve İran’la savaşı teşvik eden bir dezenformasyon kampanyası yürüttü. Bu yankı odası, sizi İran’ın ABD için acil bir tehdit oluşturduğuna ve hemen saldırılırsa hızlı bir zafer kazanılacağına inandırmak için kullanıldı. Bu bir yalandı ve Irak savaşına sürüklenmemize neden olan aynı taktiktir. Bu hatayı tekrar yapamayız" sözleriyle dikkat çekti.
KAOS OLUR UYARISI
Kent, "11 kez çatışma bölgelerine gitmiş bir asker ve eşi Shannon’ı İsrail tarafından üretilmiş bir savaşta kaybetmiş bir eş olarak, Amerikan halkına hiçbir faydası olmayan ve Amerikan askerlerinin hayatına mal olacak bir savaş için yeni nesli göndermeyi destekleyemem. İran’da ne yaptığımızı ve bunu kimin için yaptığımızı düşünmeniz için dua ediyorum. Cesur kararların zamanı geldi. Ya rotayı değiştirip ülkemiz için yeni bir yol çizebilirsiniz ya da daha fazla kaos ve gerilemeye sürüklenmemize izin verirsiniz. Karar sizin elinizde” sözleriyle Trump'a İran savaşını sonlandırma çağrısı yaptı. Kent, İran savaşı başladıktan sonra düşük profil çizen Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’a yakın bir isim olarak biliniyor.
NATO aptalca hata yapıyor
- ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik saldırılara katılmayan NATO üyelerini eleştirerek, "NATO çok aptalca bir hata yapıyor. Bu büyük bir sınavdı. Orada olmaları gerekirdi" dedi. Beyaz Saray’da konuşan Trump, "NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. NATO için trilyonlarca dolar harcıyoruz fakat onlar bize yardım sağlamıyorlarsa o halde bunun değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. (NATO konusunda) karar vermek için Kongre’nin karar almasına ihtiyacım yok" dedi. Trump, Batılı liderleri de hedefe oturttu. Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı hedef alarak, "Hayal kırıklığına uğradım çünkü Keir, zaferimizden sonra iki uçak gemisi göndermeye hazırdı, oysa şu anda uçak gemileri için herhangi bir tehdit söz konusu değil. Onu severim. Bence iyi bir adam, ama hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu. Trump, Fransa lideri Macron için de "Çok yakında görevden ayrılacak" dedi.
Kesinlikle yokuz
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik koalisyon oluşturulmasını talep ettiği bir dönemde, "Biz çatışmanın tarafı değiliz, bu nedenle Fransa, mevcut bağlamda Hürmüz Boğazı’nın açılması veya özgürleştirilmesi operasyonlarına kesinlikle katılmayacaktır" dedi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Hürmüz için "Yunanistan, mevcut operasyonların yürütüldüğü coğrafya çerçevesinde hiçbir operasyona katılmayacaktır. Avrupa içinde de böyle bir göreve katılmak isteyenlerin bulunup bulunmadığına dair şüphelerim var" ifadelerini kullandı.