Trump yönetiminde ilk İran istifası: İsrail'in savaşını destekleyemem

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik saldırılara katılmayan NATO üyelerini eleştirerek, "NATO çok aptalca bir hata yapıyor. Bu büyük bir sınavdı. Orada olmaları gerekirdi" dedi. Beyaz Saray’da konuşan Trump, "NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. NATO için trilyonlarca dolar harcıyoruz fakat onlar bize yardım sağlamıyorlarsa o halde bunun değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. (NATO konusunda) karar vermek için Kongre’nin karar almasına ihtiyacım yok" dedi. Trump, Batılı liderleri de hedefe oturttu. Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı hedef alarak, "Hayal kırıklığına uğradım çünkü Keir, zaferimizden sonra iki uçak gemisi göndermeye hazırdı, oysa şu anda uçak gemileri için herhangi bir tehdit söz konusu değil. Onu severim. Bence iyi bir adam, ama hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu. Trump, Fransa lideri Macron için de "Çok yakında görevden ayrılacak" dedi.