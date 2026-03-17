BAE ile Ürdün'den füzelerin gölgesinde kritik zirve: Ramazan günü verilen fotoğraf tartışma konusu oldu

Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün BAE’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Kral Abdullah, Abu Dabi’de Bin Zayid ile bir araya geldi.

Açıklamada, görüşmede “bölgesel gelişmeler ve gerilimin düşürülmesine yönelik yolların” ele alındığı belirtildi.

İki lider, Ürdün ve BAE’ye ve egemenliklerine yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını yineledi.

Tartışmalara konu olan görüntü: Gündüz vakti iki liderin de elinde su şişeleri var. (Soldan 2-3.)

"Arap devletleri savaşa taraf değil"

Liderler, “Arap devletlerinin savaşa taraf olmadığını ve savaşı başlatmadığını; aksine krizi kontrol altına almaya ve bölgenin daha geniş bir çatışmaya sürüklenmesini önlemeye çalıştığını” vurguladı.

Kral Abdullah, “Ürdün’ün vatandaşlarını korumak, güvenliğini ve istikrarını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam ettiğini” ifade etti.

Taraflar ayrıca, bölgeye istikrarı yeniden kazandıracak kapsamlı ve sürdürülebilir bir gerilim azaltma süreci için ortak Arap girişimlerinin yoğunlaştırılması ve uluslararası aktörlerle koordinasyonun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, “çatışmanın sona erdirilmesi için diyalog ve diplomasiye başvurulmasının gerekliliğinin” altı çizildi.

Kral Abdullah ayrıca, “mevcut gelişmelerin Mescid-i Aksa’da ibadet özgürlüğünün kısıtlanması ve işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze’de yeni bir fiili durum oluşturulması için bahane olarak kullanılmasının tehlikesine” dikkati çekti.

Ramazan günü tepki çeken kareler

İki liderin Ramazan ayında, gündüz vakti çekildiği belirtilen görüntülerinde; ellerinde su şişeleri, önlerinde ikramların olması sosyal medyada tepkilere neden oldu.



