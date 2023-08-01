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Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer grevdeki belediye işçilerinden 'çalışanlarımız' diye söz etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, kentteki 625 metro ve tramvay çalışanının başlattığı greve ilişkin yaptığı paylaşımda 'çalışanlarımız' ifadesini kullandı. Neptün Soyer'in bu sözlerine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan tepki geldi. Saygılı, "Bu paylaşım, Tunç Soyer’in içine düştüğü zafiyetin; eşi Neptün Soyer’in de başkan edası ve diliyle tespitlerde bulunarak arka plandan belediyeyi yönettiğinin belgesidir" dedi.

14:58 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, metro ve tramvay çalışanının başlattığı greve ilişkin yaptığı paylaşımda 'çalışanlarımız' ifadesini kullandı.

Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, metro ve tramvay çalışanının başlattığı greve ilişkin yaptığı paylaşımda 'çalışanlarımız' ifadesini kullandı.

İzmir'de, 625 metro ve tramvay çalışanını ilgilendiren TİS görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle metro ve tramvay seferleri durduruldu.

625 çalışan greve çıkarken, grevin ikinci gününde de metro ve tramvayın çalışmaması nedeniyle İzmir'de duraklarda ve caddelerde yoğunluk oluştu.

Tunç Soyer'in eşinden tepki çeken paylaşım

İzmirliler grev sebebiyle mağdur olurken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yaptığı bir paylaşım tepki çekti. Sosyal medya hesabından greve ilişkin bir paylaşım yapan Neptün Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımıza önerdiğimiz rakamların Türkiye şartlarında pek çok kamu kurumundan ve özel sektörden daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda belki de Türkiye'deki tek kamu işçileri grevini İzmir hak etmiyor."

AK Partili Saygılı:
Bu paylaşım arka plandan belediyeyi yönettiğinin belgesidir

Neptün Soyer'in paylaşımında kullandığı 'çalışanlarımıza' ifadesi vatandaşların tepkisine sebep olurken AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da durumu eleştirdi. Neptün Soyer’in sözlerini alıntılayarak paylaşımda bulunan Saygılı,
"Bu paylaşım, Tunç Soyer’in içine düştüğü zafiyetin; eşi Neptün Soyer’in de başkan edası ve diliyle tespitlerde bulunarak arka plandan belediyeyi yönettiğinin belgesidir!"
dedi.

AK Partili Kasapoğlu'ndan İzmir'deki grev kararı sonrası CHP'li Tunç Soyer'e tepki: Sınıfta kalmış belediyecilik
AK Partili Kasapoğlu'ndan İzmir'deki grev kararı sonrası CHP'li Tunç Soyer'e tepki: Sınıfta kalmış belediyecilik

İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine işçiler, greve gitti. Vatandaşların yaşadığı büyük mağduriyet sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir, ne yazık ki ulaşımı tek bir grevle sekteye uğrayan bir şehir halini aldı." ifadelerini kullandı. İsim vermeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Kasapoğlu, "Bu tablonun sorumlusu, ideolojik konfor alanından çıkmayan ve İzmir için hiçbir B planı olmayan sınıfta kalmış Belediyecilik anlayışıdır." dedi.


#Neptün Soyer
#Tunç Soyer
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
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