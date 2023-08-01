Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer grevdeki belediye işçilerinden 'çalışanlarımız' diye söz etti

Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, metro ve tramvay çalışanının başlattığı greve ilişkin yaptığı paylaşımda 'çalışanlarımız' ifadesini kullandı.
İzmir'de, 625 metro ve tramvay çalışanını ilgilendiren TİS görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle metro ve tramvay seferleri durduruldu.
625 çalışan greve çıkarken, grevin ikinci gününde de metro ve tramvayın çalışmaması nedeniyle İzmir'de duraklarda ve caddelerde yoğunluk oluştu.
Tunç Soyer'in eşinden tepki çeken paylaşım
İzmirliler grev sebebiyle mağdur olurken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yaptığı bir paylaşım tepki çekti. Sosyal medya hesabından greve ilişkin bir paylaşım yapan Neptün Soyer, şu ifadeleri kullandı: