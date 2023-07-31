AK Partili Kasapoğlu, İzmir'deki grev kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'e tepki gösterdi.
İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine işçiler, greve gitti. Haftanın ilk gününe grevle uyanan ve metro ile tramvaya binemeyen İzmirliler ise otobüslere veya taksilere yönelmek zorunda kaldı.
AK Partili Kasapoğlu'ndan İzmir'deki grev kararı sonrası CHP'li Tunç Soyer'e tepki: Sınıfta kalmış belediyecilik
"Yazık! Çözeceğiz…"
Kasapoğlu'nun paylaşımı şöyle: