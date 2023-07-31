|
Gündem

AK Partili Kasapoğlu'ndan İzmir'deki grev kararı sonrası CHP'li Tunç Soyer'e tepki: Sınıfta kalmış belediyecilik

İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine işçiler, greve gitti. Vatandaşların yaşadığı büyük mağduriyet sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir, ne yazık ki ulaşımı tek bir grevle sekteye uğrayan bir şehir halini aldı." ifadelerini kullandı. İsim vermeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Kasapoğlu, "Bu tablonun sorumlusu, ideolojik konfor alanından çıkmayan ve İzmir için hiçbir B planı olmayan sınıfta kalmış Belediyecilik anlayışıdır." dedi.

19:10 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Partili Kasapoğlu, İzmir'deki grev kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'e tepki gösterdi.

AK Partili Kasapoğlu, İzmir'deki grev kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer'e tepki gösterdi.

İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine işçiler, greve gitti. Haftanın ilk gününe grevle uyanan ve metro ile tramvaya binemeyen İzmirliler ise otobüslere veya taksilere yönelmek zorunda kaldı.

Grevi konusunda açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, "
Çok üzgünüm, çok gayret ettik, olmadı"
dedi.

AK Partili Kasapoğlu'ndan İzmir'deki grev kararı sonrası CHP'li Tunç Soyer'e tepki: Sınıfta kalmış belediyecilik

Vatandaşların yaşadığı büyük mağduriyet sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
"İzmir, ne yazık ki ulaşımı tek bir grevle sekteye uğrayan bir şehir halini aldı."
ifadelerini kullandı. İsim vermeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Kasapoğlu,
"Bu tablonun sorumlusu, ideolojik konfor alanından çıkmayan ve İzmir için hiçbir B planı olmayan sınıfta kalmış Belediyecilik anlayışıdır."
dedi.

"Yazık! Çözeceğiz…"

Kasapoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İzmir, ne yazık ki ulaşımı tek bir grevle sekteye uğrayan bir şehir halini aldı.
Anayasal haklarını kullanan emekçileri hedef göstermek en kolayı.
Bu tablonun sorumlusu, ideolojik konfor alanından çıkmayan ve İzmir için hiçbir B planı olmayan sınıfta kalmış Belediyecilik anlayışıdır.
Yazık! Çözeceğiz…"

İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti
İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti

İzmir'de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasına üye metro ve tramvay çalışanları, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti. İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamadı. Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Haklı taleplerimize karşılık bulamadığımızdan daha önce aldığımız grev kararımızı bu saatten sonra uygulamaya koyuyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." dedi. Giral, grev kararı alınsa da işçilerin emeği için görüşmelere her zaman açık olduklarını belirterek, "Bizi bu grev kararını uygulamaya koymaya zorlayanlar, zorda bırakanlar artık düşünsün. Kapımız açık bekliyoruz. Bu saatten sonra iş yerlerine kimse girmeyecek. Gün boyunca buradayız. Hep beraber halaylarla, alkışlarla grev ilanlarımızı iş yerlerine asıyoruz." diye konuştu. Daha sonra işçiler, binaya "Bu iş yerinde grev vardır" pankartı astı. Tarafların, refah payları ve enflasyon farklarını da içeren 11 maddede anlaşamadığı öğrenildi. Öte yandan sabahın erken saatlerinde metro ve tramvayı kullanmak isteyen vatandaşlar, duraklarda bekleyip belediye otobüsleriyle iş yerlerine gitmeye çalıştı.


#İzmir
#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
#Tunç soyer
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Grev
#AK Parti
#CHP
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yapılandırmada indirim fırsatı için o tarihi kaçırmayın! Borç yapılandırma taksit ödemesi ne zaman bitecek?