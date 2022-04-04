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ANKARA

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Ankara'da başlatıldı: Türkiye'nin Ukrayna'yla ilgili çabaları takdirle karşılandı

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma görüşmeleri Ankara'da başladı. İki ülke, Ukrayna’nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına dair ortak taahhütlerini yineledi. ABD, Türkiye’nin savaşa adil ve diplomatik bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla sergilediği çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Ankarada başlatıldı: Türkiyenin Ukraynayla ilgili çabaları takdirle karşılandı
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının bugün Ankara’da başlatıldığını açıkladı.

Ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere ortak çıkarların bulunduğu konu başlıkları görüşüldü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Biden arasında Roma’da 2021 Ekim ayında gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 4 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da başlatılmıştır. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ın gerçekleştirdikleri heyetlerarası görüşmede, ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıkları gözden geçirilmiştir.

  • Türkiye ve ABD, Ukrayna’nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına dair ortak taahhütlerini yinelemişlerdir. ABD, Türkiye’nin savaşa adil ve diplomatik bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla sergilediği çabaları memnuniyetle karşılamıştır.

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago, Stratejik Mekanizmanın ekonomik ve ticari boyutundaki işbirliğini geliştirmek üzere 5-6 Nisan 2022 tarihlerinde Ankara’yı ziyaret edecektir.

Türkiye ve ABD, Stratejik Mekanizma çerçevesinde Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantının bu yıl düzenlenmesini amaçlamaktadır."

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