Gündem Türkiye ile Libya arasında askeri iş birliği mutabakat muhtırası TBMMde kabul edildi
POLİTİKA

Türkiye ile Libya arasında askeri iş birliği mutabakat muhtırası TBMM'de kabul edildi

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı teklif, AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.

Haber Merkezi AA
TBMM
TBMM

Mutabakat Muhtırası, taraflar arasında iş birliği, Libya’da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilmesi, talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları, teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi, kabul eden tarafın davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi konularını kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'dan talep gelmesi halinde gereğini değerlendirmeye hazırız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'dan talep gelmesi halinde gereğini değerlendirmeye hazırız

Mutabakat Muhtırası aynı zamanda, güvenlik ve askeri eğitim ile öğretim, tatbikat ve eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılım, güvenlik ve savunma sanayi, terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele, kara, deniz ve hava sınırlarının güvenliği, narko terör ve kaçakçılık ile mücadele, EYP/PMİ harekatları ve doğal afet yardım harekatları konularında eğitim, bilgi ile tecrübe mübadelesi ve müşterek harekatlar yürütme, farklı alanlarda iş birliği ve taraflar arasında temas ziyaretleri, savunma ve güvenlik kuvvetlerinin teşkilat yapısı, savunma ve güvenlik birimlerinin yapısı ve teçhizatı, personel yönetimini içeriyor.

Fahrettin Altun: Türkiye gücünü göstermiştir hapsedilmesi kabul edilemez
GÜNDEM
Fahrettin Altun: Türkiye gücünü göstermiştir hapsedilmesi kabul edilemez

Söz konusu muhtıra, istihbarat değişimi ve operasyonel ile lojistik iş birliğini, hibe ve lojistik sistemler, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma, barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları, askeri hukuk ve deniz hukuku sistemleri konusunda bilgi değişimi, haritacılık ve hidrografi, mesleki gelişim amaçlı personel değişimi, misafir personel, danışman veya birlik değişimi, savunma ve güvenlik bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarına ilişkin bilgi ve tecrübe değişimi, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler, askeri tarih, arşiv, yayım ve müzecilik ile Denizde Durumsal Farkındalık (DDF) alanında bilgi mübadelesi ve paylaşımını kapsıyor.

Öte yandan, Genel Kurulda yapılan oylamayla Türkiye ile Moldova Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de kabul edildi.

Libya'dan 5 ülkeye çağrı
DÜNYA
Libya'dan 5 ülkeye çağrı

Libya'ya seyirci kalmayız
GÜNDEM
Libya'ya seyirci kalmayız
CHP yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız

CHP yüzleşene kadar
peşlerini bırakmayacağız

Erdoğan'dan CHP yönetimine tarihi çağrı.
Libya mutabakatı TBMMde kabul edildi

Libya mutabakatı
TBMM'de kabul edildi

CHP, İYİ Parti ve HDP 'hayır' oyu kullandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.
Kanal İstanbul'u yapacağız

Kanal İstanbul'u yapacağız

​Cumhurbaşkanı, ihaleye gidileceğini açıkladı.
İçişleri müfettiş görevlendirdi

İçişleri müfettiş görevlendirdi

Sinan Aygün'ün iddiaları araştırılacak.
İstanbul'da<br> hepsi toplandı

İstanbul'da
hepsi toplandı

​Faaliyeti sona erdirildi otoparklar bomboş kaldı.
56 ülke Konya'da buluşacak

56 ülke Konya'da buluşacak

​5. İslami Dayanışma Oyunları 2021'de Türkiye'de.
Eylem hazırlığı yaparken vuruldular

Eylem hazırlığı yaparken vuruldular

​3 terörist hava destekli operasyonla imha edildi.

Düşmanı<br> çıldırtacak projede büyük gün yarın

Düşmanı
çıldırtacak projede büyük gün yarın

Göz dolduran özellikleriyle ​Türkiye'nin envanterine girecek.
Uçaklarda<br> yeni dönem

Uçaklarda
yeni dönem

​Mahkeme kararını verdi, fazla bilet satanlar yandı.
Talep gelirse hazırız

Talep gelirse hazırız

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kritik Libya açıklaması.
Yerli oto<br>böyle mi olacak?

Yerli oto
böyle mi olacak?

​Sosyal medyada hızla yayılan konsept araç.
26 gün<br> sonra ilk uçuş

26 gün
sonra ilk uçuş

​Atlasglobal uçuşlara yeniden başladı.
Kanal İstanbul için kapsamlı çalışma

Kanal İstanbul için kapsamlı çalışma

Fransa'da laboratuvar deneyleri ve simülasyonları gerçekleştirildi.
Süper Lig'e <br>dünya yıldızı

Süper Lig'e
dünya yıldızı

Sivasspor'dan ses getiren şampiyonluk hamlesi.
Ölmek var<br>terk etmek yok

Ölmek var
terk etmek yok

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110. gününde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.