Dünya Libyadan 5 ülkeye çağrı
ORTADOĞU

Libya'dan 5 ülkeye çağrı

Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Muhtırası’nı kabul etti. Böylece Türkiye’den asker talebiyle ilgili olarak net mesaj verildi. UMH, Türkiye dışında ABD, İngiltere, İtalya ve Cezayir’den de daha önce yapılan askeri anlaşmalara uymalarını istedi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Libya bayrağı
Libya bayrağı

Libya'da Fayiz es-Sarrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Muhtırası'nın etkinleştirilmesini oy birliğiyle kabul etti. Libya Bakanlar Kurulu, bu adımla birlikte Türkiye'den asker gönderilmesi için davette bulunulabileceğinin en net işaretini verdi. Anlaşma, yürürlüğe girmesi için Meclis onayına sunulacak. Libya'nın Meşru Meclisi 200 parlementerden oluşuyor. Bunların yaklaşık 120'si UMH yanlısı. UMH, Ankara ile mutabakat kararını onaylamak üzere vekilleri Meclis'e davet edecek. Siyasi bölünmüşlüğün devam etmesinden ötürü Meclis onayı alınamaması halinde olağanüstü koşullar devreye girecek. Bu durumda Ankara-Trablus anlaşması, Meclis onayı olmaksızın yürürlüğe konulabilecek. Halen yakın çevre illerinden gelenlerin savunduğu Trablus'ta hükümet, başta Türkiye olmak üzere Amerika, İngiltere, İtalya ve Cezayir'e de daha önce imzalanmış askeri destek anlaşmalarına uymaları çağrısı yapıyor.

TBMM'DE BUGÜN GÜNDEMDE

  • Türkiye'de ise Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması bugün Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Anlaşma, TBMM'de kabulünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını takiben Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu anlaşmayla birlikte Türkiye'nin Libya'nın teröristlere karşı savunmasında verdiği desteği artırması bekleniyor. Libya'dan gelmesi muhtemel davetin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Libya'ya intikal edebilir. Mehmetçik, BM'nin bu yönde daha önce almış olduğu kararlar ve uluslararası sözleşmelere binaen istikrar ve barışı sağlamak amacıyla Libya'ya gidecek. UMH aynı zamanda Hafter terör örgütüne karşı kullanılmak üzere Türkiye'den savunma ürünleri, teknik destek, danışmanlık ve eğitim desteği de alacak.

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