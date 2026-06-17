Türkiye ve Gine'den 500 milyon dolarlık ortak vizyon: Bakan Bolat detayları açıkladı

Bakan Bolat'ın açıklamalarına göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016 yılında Gine’ye gerçekleştirdiği tarihi ziyarette ortaya koyduğu 500 milyon dolarlık ikili ticaret hacmi hedefi merkeze alındı. Bu stratejik vizyon doğrultusunda her iki bakan, Türkiye ile Gine arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri daha da derinleştirecek, yeni iş birliklerine kapı aralayacak imkanları detaylı bir şekilde masaya yatırdı.

Bakan Bolat'ın X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün Ankara’da gerçekleştirilen İnşaat Zirvesi Türkiye 2026 kapsamında Gine Şehircilik, Emlak ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Sayın M. Mohamed Lamine Sy Savané ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016 yılında Gine’ye yaptığı resmi ziyarette ortaya koyduğu 500 milyon ABD doları ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirme imkanlarını ele aldık.

Görüşmede, Gine’de başta Simandou Projesi olmak üzere hayata geçirilmesi planlanan büyük ölçekli konut, liman ve altyapı yatırımlarında Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün üstlenebileceği rol üzerinde durduk. Bu çerçevede, Gine'deki büyük projelerde ülkenin vizyonunu geleceğe taşıyan müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızla birlikte önümüzdeki dönemde Gine’ye bir Türk müteahhitlik heyeti ziyareti gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kaldık.

Ayrıca ticaret, konut, tarım, madencilik ve enerji alanlarında iki ülke arasında önemli iş birliği fırsatları bulunduğunu teyit ettik. Yatırım ortamının güçlendirilmesine katkı sağlayacak Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’nın (ÇVÖ) da ilk fırsatta gündeme alınması yönündeki ortak irademizi ifade ettik."



