Gündem Türkiyede burslu eğitim görmüştü Somalili Bakan Nur YTByi ziyaret etti
ANKARA

Türkiye'de burslu eğitim görmüştü: Somalili Bakan Nur YTB'yi ziyaret etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sağladığı Türkiye bursları ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan ve ekim ayında Somali kabinesinde Adalet Bakanı olarak atanan Abdulkadir Muhammed Nur, YTB'yi ziyaret etti.

Haber Merkezi AA
Somali Adalet ​Bakanı Abdulkadir Muhammed ​Nur ve YTB Başkanı Abdullah Eren
Somali Adalet ​Bakanı Abdulkadir Muhammed ​Nur ve YTB Başkanı Abdullah Eren

YTB Başkanı Abdullah Eren ile başkanlıkta bir araya gelen Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, burs programından dolayı YTB'ye teşekkür ederek, "YTB ile gurur duydum. Bugün burada yabancılık çekmiyoruz çünkü evimizdeyiz, mutluyuz. Gerçekten sizin yaptığınız güzel işleri takip ediyorum. Somali'de binlerce öğrenci YTB'den faydalandı." dedi.

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YTB Başkanı Abdullah Eren de konuk bakanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eren, Nur'u tebrik ederek, "Yüksek öğrenimini Türkiye'de tamamlamış bir mezunumuzun Somali'de Adalet Bakanı olması bizi çok mutlu etti. Dolayısıyla Türkiye'de çok iyi karşılandığınızı tahmin ediyorum. Sizi tekrardan tebrik ederim." dedi.

YTB Başkanı Eren, Bakan Muhammed Nur'un Türkiye burslarına başvuru yaparken doldurduğu formu da kendisine hediye etti.

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