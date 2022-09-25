Gündem Twitterdan biata HDP de katıldı
ANKARA

Twitter’dan biata HDP de katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gerçekten benimle birlikte misiniz?” çağrısının ardından sosyal medyada açılan #yanındayız etiketine HDP’den ve FETÖ’ye destek veren hesaplardan da destek geldi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Twitter’dan biata HDP de katıldı
Hasip Kaplan'ın sosyal medya paylaşımı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gerçekten benimle birlikte misiniz?” çağrısının ardından sosyal medyada açılan #yanındayız etiketine HDP’den ve FETÖ’ye destek veren hesaplardan da destek geldi. HDP’li Hasip Kaplan Kılıçdaroğlu’nun sözde adalet yürüyüşünde elinde ‘adalet’ yazılı pankartı taşırken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, “Bu nedenle yanındayız” mesajını paylaştı.

  • Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir’deki kampında parti yöneticileri ve üyelere seslenerek, “Yanımda mısınız” diye sordu. Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından CHP’lilerden destek gecikmezken, bir destek de HDP’den geldi. Sosyal medya platformu twitter’da açılan ‘#yanındayız’ etiketine HDP’li Hasip Kaplan da yorumda bulundu. Kaplan, Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşünde elinde ‘adalet’ yazılı pankartı taşırken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, “Bu nedenle yanındayız” ifadelerini kullandı.

KHK’LILAR DA DESTEK ÇIKTI

Kılıçdaroğlu’na HDP’lilerin dışında son zamanda birçok vaat verdiği KHK’lılardan da destek geldi. Sosyal medyada KHK’lıların propagandasını yapan Natali Avazyan da Kaplan’ın mesajını alıntıladı. Avazyan, bir fotoğraf da paylaşarak, “Biz üç Ermeni Kadın #YanındayızKılıçdaroğlu” dedi.

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