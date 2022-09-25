Twitter’dan biata HDP de katıldı

Ekonomi

6001 kilometre ihlali sürüyor

Sıfır ikinci el araçlar için 15 Eylül tarihinde yürürlüğe giren 6 ay 6 bin kilometre kuralı, sosyal medya ve ilan sitelerinde delinmeye devam ediyor. Sahibinden.com'da 6 bin ila 8 bin kilometre arasında 4 bin 130 araç bulunuyor. Açıklamalarda 'Araç bayiden galeriye çekici ile getirildi' yazıyor ancak aracın 6 bin 1 kilometrede olması dikkat çekiyor.