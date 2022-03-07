Uludere-Uzungeçit’e çığ düştü

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Fransa merkezli yayın kuruluşu, Ukrayna krizinde Türkiye-Rusya diyaloğunu yorumladı. France 24 ekranlarında Erdoğan-Putin diyaloğunu yorumlayan muhabir Jasper Mortimer, "Şu bir gerçek ki Erdoğan ve Putin anlaşabiliyor" dedi. Mortimer ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya liderinden "acilen" silahların susturulmasını ve insani koridorların açılmasını istediğini aktardı.