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ŞIRNAK

Uludere-Uzungeçit’e çığ düştü

Şırnak’ın Uludere-Uzungeçit beldesi yolu 23’ncü kilometresine çığ düştü. Yol, saatlerce süren temizleme çalışması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.

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Haber Merkezi İHA
Uludere-Uzungeçit’e çığ düştü
Uludere-Uzungeçit’e çığ düştü, yol saatler sonra ulaşıma açıldı.

Şırnak’ın Uludere-Uzungeçit beldesi yolu 23’ncü kilometresine çığ düştü. Yol, saatlerce süren temizleme çalışması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.

YOL KAPANDI


Şırnak Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinin 23’ncü kilometresine 5 Martta çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Yolun ulaşıma kapanması üzerine Karayolları 9. Bölge 95. Şube şefliği ekipleri çığ düşen Uludere- Uzungeçit yolu 23. kilometresi, Zengil Deresi mevkiinde temizleme çalışması başlattı. Sabah başlayan çalışma akşam saatlerine kadar sürdü. Çığ düşen bölgede yer yer 7-8 metre kar kalınlığı ölçüldü. Karayolları 9. Bölge 95. Şube şefliği ekipleri, yolları temizleyip tekrar ulaşıma açtığını belirtti.

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