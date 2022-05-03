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POLİTİKA

Ümit Özdağ Metropol Araştırma sahibi Sencar'ı ifşa etti: 'HDP ile işbirliği yapın Erdoğan başka türlü gitmez' demişti

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Metropol Araştırma sahibi Özer Sencar'ın, Zafer Partisi'ni anketlerde düşük göstererek HDP-Millet İttifakı'nı sağlamaya çalıştığını belirtti. "Anket değil, siyaset mühendisliği yapıyor" diyen Özdağ, İYİ Parti milletvekili iken Sencar'ın kendisine "HDP ile işbirliğine karşı çıkmayın. Erdoğan başka türlü gitmez" dediğini de ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ Metropol Araştırma sahibi Sencarı ifşa etti: HDP ile işbirliği yapın Erdoğan başka türlü gitmez demişti
Ümit Özdağ - Özer Sencar

Gazeteci İsmail Saymaz, bugün yayınlanan köşe yazısında Metropoll Araştırma'nın son anketinde Zafer Partisi'nin oyunun yüzde 0.5'te kaldığını İYİ Parti'nin oyunun yüzde 14,6 HDP'nin oyunun ise yüzde 9,7 olduğunu ifade etti.

Duruma ilk tepki İYİ Parti'den ayrılarak Zafer Partisi'ni kuran ve ülkücü kanattan gelen Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, Metropoll Araştırma'nın anketlerindeki HDP oyununu ifşa etti. Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar ile aralarındaki geçen diyalogları aktardı.

Özer Sencar'ın anket değil, siyaset mühendisliğini yaptığını belirten Ümit Özdağ, bu sayede HDP-İYİ Parti ittifakına ortam sağlandığını yazdı.

Özer Sencar
Özer Sencar

'HDP-MİLLET İTTİFAKINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR'

Özdağ paylaşımında şunları söyledi:

"Sencer Özer/Metropol anket değil, siyaset mühendisliği yapıyor.Sahadan gelen Zafer Partisi'nin oylarını başka partilere dağıtıyor. HDP-Millet ittifakını sağlamak için çalışıyor. İYİ Parti milletvekili iken bana "HDP ile işbirliğine karşı çıkmayın. Erdoğan başka türlü gitmez.

'30 BİN TL İSTEDİ, ÖDEMEDİM'

S. Özer'in Zafer oylarını başka partilere dağıtmasının 2. nedeni 2019 yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti Gaziantep Bld BŞK adayının yaptırdığı ve ödemediği 30 bin TL'yi benden istemesi. Bende ödeme yapmayı reddettim. Zafer Partisi kurulurken tekrar aradı ve istedi, yine reddettim."

  • Öte yandan Özer Sencar 24 Nisan'da yaptığı paylaşımda da yine HDP vurgusu yaparak, "HDP'yi dikkate almadan yapılan bir aday tercihi baştan kaybetmiş sayılır" demişti.
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