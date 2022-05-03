Ümit Özdağ Metropol Araştırma sahibi Sencar'ı ifşa etti: 'HDP ile işbirliği yapın Erdoğan başka türlü gitmez' demişti

Gazeteci İsmail Saymaz, bugün yayınlanan köşe yazısında Metropoll Araştırma'nın son anketinde Zafer Partisi'nin oyunun yüzde 0.5'te kaldığını İYİ Parti'nin oyunun yüzde 14,6 HDP'nin oyunun ise yüzde 9,7 olduğunu ifade etti.

Duruma ilk tepki İYİ Parti'den ayrılarak Zafer Partisi'ni kuran ve ülkücü kanattan gelen Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, Metropoll Araştırma'nın anketlerindeki HDP oyununu ifşa etti. Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar ile aralarındaki geçen diyalogları aktardı.

Özer Sencar'ın anket değil, siyaset mühendisliğini yaptığını belirten Ümit Özdağ, bu sayede HDP-İYİ Parti ittifakına ortam sağlandığını yazdı.

Özer Sencar

'HDP-MİLLET İTTİFAKINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR'

Özdağ paylaşımında şunları söyledi:

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"Sencer Özer/Metropol anket değil, siyaset mühendisliği yapıyor.Sahadan gelen Zafer Partisi'nin oylarını başka partilere dağıtıyor. HDP-Millet ittifakını sağlamak için çalışıyor. İYİ Parti milletvekili iken bana "HDP ile işbirliğine karşı çıkmayın. Erdoğan başka türlü gitmez.

Sencer Özer/Metropol anket değil, siyaset mühendisliği yapıyor.Sahadan gelen Zafer Partisi’nin oylarını başka partilere dağıtıyor.HDP-Millet ittifakını sağlamak için çalışıyor.İYİ Parti milletvekili iken bana “HDP ile işbirliğine karşı çıkmayın.Erdoğan başka türlü gitmez” demişti — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 3, 2022

'30 BİN TL İSTEDİ, ÖDEMEDİM'

S. Özer'in Zafer oylarını başka partilere dağıtmasının 2. nedeni 2019 yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti Gaziantep Bld BŞK adayının yaptırdığı ve ödemediği 30 bin TL'yi benden istemesi. Bende ödeme yapmayı reddettim. Zafer Partisi kurulurken tekrar aradı ve istedi, yine reddettim."

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S. Özer’in Zafer oylarını başka partilere dağıtmasının 2. Nedeni 2019 yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti Gaziantep Bld BŞK adayının yaptırdığı ve ödemediği 30 bin TL’yi benden istemesi.Bende ödeme yapmayı reddettim. Zafer Partisi kurulurken tekrar aradı ve istedi, yine reddettim — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 3, 2022