Üniversitelerde yabancı öğrenci atağı

Eğitimde Türkiye’nin uluslararası öğrenciler tarafından daha çok tercih edilmesi amacıyla “Study in Türkiye”, markası altında tanıtım yapılacak ve bu çalışmalar desteklenecek. Bu kapsamda; yükseköğretim kurumlarının yurt dışı fuar ve etkinliklerinde yer alması, öğrenci adaylarına yönelik bilgilendirme portalları, sosyal medya kampanyaları ve Türk üniversitelerinin yabancı adaylara yönelik kabul süreçleri ile ilgili içeriklerin genişletilmesi söz konusu.