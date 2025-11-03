Üniversitelerde yabancı öğrenci atağı

Dünyada önemli bir pazar olan yabancı öğrenci hareketliliğinde payını 500 bin kişiye çıkarmak isteyen Türkiye, bunun için tanıtım atağına hazırlanıyor.
Eğitimde Türkiye’nin uluslararası öğrenciler tarafından daha çok tercih edilmesi amacıyla “Study in Türkiye”, markası altında tanıtım yapılacak ve bu çalışmalar desteklenecek. Bu kapsamda; yükseköğretim kurumlarının yurt dışı fuar ve etkinliklerinde yer alması, öğrenci adaylarına yönelik bilgilendirme portalları, sosyal medya kampanyaları ve Türk üniversitelerinin yabancı adaylara yönelik kabul süreçleri ile ilgili içeriklerin genişletilmesi söz konusu.
500 BİN ÖĞRENCİ HEDEFİ
Türkiye’de yaklaşık 180 bin civarından yabancı öğrenci bulunuyor. Türkiye yabancı öğrenci sayısında 500 bini hedefliyor. Kültürel ve coğrafi avantajları da olan Türkiye hem tarihî birikimi hem de coğrafi olarak Avrupa–Asya arasında yer alması sebebiyle öğrenciler için cazip bir ortam sunuyor. Ayrıca Türkiye’deki üniversitelerin altyapısı, laboratuvar ortamı, sosyal ortamı tanıtılacak. Akademik kadrosunun başarıları, üniversitelerin iş imkanları ön plana çıkartılacak.