Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Üniversitelerde yabancı öğrenci atağı

Üniversitelerde yabancı öğrenci atağı

04:003/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Dünyada önemli bir pazar olan yabancı öğrenci hareketliliğinde payını 500 bin kişiye çıkarmak isteyen Türkiye, bunun için tanıtım atağına hazırlanıyor.

Eğitimde Türkiye’nin uluslararası öğrenciler tarafından daha çok tercih edilmesi amacıyla “Study in Türkiye”, markası altında tanıtım yapılacak ve bu çalışmalar desteklenecek. Bu kapsamda; yükseköğretim kurumlarının yurt dışı fuar ve etkinliklerinde yer alması, öğrenci adaylarına yönelik bilgilendirme portalları, sosyal medya kampanyaları ve Türk üniversitelerinin yabancı adaylara yönelik kabul süreçleri ile ilgili içeriklerin genişletilmesi söz konusu.

500 BİN ÖĞRENCİ HEDEFİ

Türkiye’de yaklaşık 180 bin civarından yabancı öğrenci bulunuyor. Türkiye yabancı öğrenci sayısında 500 bini hedefliyor. Kültürel ve coğrafi avantajları da olan Türkiye hem tarihî birikimi hem de coğrafi olarak Avrupa–Asya arasında yer alması sebebiyle öğrenciler için cazip bir ortam sunuyor. Ayrıca Türkiye’deki üniversitelerin altyapısı, laboratuvar ortamı, sosyal ortamı tanıtılacak. Akademik kadrosunun başarıları, üniversitelerin iş imkanları ön plana çıkartılacak.



#eğitim
#yabancı öğrenci
#öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2018'de hangi ülkenin siber güvenlikten sorumlu bakanının hayatı boyunca hiç bilgisayar kullanmadığı ve USB belleğin ne olduğunu bilmediği ortaya çıkmıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı