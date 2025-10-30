Minik hayallerin uçuşu: Özel eğitim öğrencileriyle gökyüzüne dokunan bir proje

Havacılıkta Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında yürütülen proje, özel gereksinimli çocuklara havacılığın heyecanını yaşatmayı, onların yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini desteklemeyi amaçlarken; üniversite öğrencilerine de sosyal sorumluluk, empati ve toplumsal katılım bilinci kazandırmayı hedefliyor. “Minik Hayallerin Uçuşu” aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği ve kapsayıcı öğrenme ilkelerini merkeze alarak, çocukların potansiyellerini keşfetmelerine katkı sunuyor.

Model uçaklardan gökyüzü hayallerine

Proje iki aşamada hayata geçirildi. İlk olarak “Minik Kanatlar Tasarlıyoruz Atölyesi” 20 Ekim tarihinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Bu atölyede proje için gönüllü olan öğrenciler, özel eğitim öğrencileri için model uçaklar ve kişisel havacılık temalı hediyeler tasarladı. Her bir model, çocukların hayal dünyasına dokunacak şekilde özenle hazırlandı.

Projenin ikinci aşaması olan “Minik Hayallerin Uçuşu” etkinliği ise 22 Ekim’de Esenler Turgut Reis İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı’nda düzenlendi. Üniversite öğrencileri, tasarladıkları model uçakları özel eğitim öğrencilerine hediye etti; birlikte boyama, oyun ve atölye etkinlikleriyle eğlenceli bir gün geçirildi. Etkinlikte çocuklar, gökyüzünü keşfetmenin mutluluğunu yaşarken, paylaşılan her an minik bir hayalin gerçekleşmesine vesile oldu.

Eğitimde farkındalık, toplumda Değişim

Özel eğitim öğretmenleri, bu tür çalışmaların öğrencilerin motivasyonunu artırdığını, sosyalleşmelerine ve özgüven kazanmalarına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Projeyi yürüten Öğr. Gör. Ali Tolga Türkoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu proje ile yalnızca özel eğitim öğrencilerine değil, aynı zamanda üniversite öğrencilerimize de gönüllülük, empati ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçladık. Havacılığı sevdirmek kadar, paylaşmanın ve farkındalık yaratmanın önemini de vurgulamak istedik.”

Topkapı Üniversitesi’nden topluma dokunan bir vizyon

İstanbul Topkapı Üniversitesi, topluma katkı sunmayı, gençleri duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi ve her öğrencisinin kendi izini bırakabileceği sosyal sorumluluk ortamları oluşturmayı önemsiyor. “Minik Hayallerin Uçuşu” projesi, bu vizyonun somut bir örneği olarak; sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan “Nitelikli Eğitim” (Hedef 4) ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” (Hedef 10) ilkeleriyle de örtüşüyor.

Proje, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını teşvik ederken, gençlerin sosyal sorumluluk alanında farkındalık ve liderlik becerilerini güçlendiriyor.

“Minik Hayallerin Uçuşu”, gökyüzüne uzanan umutlarıyla, kapsayıcı eğitim ve dayanışma ruhunu bir araya getiren ilham verici bir toplumsal farkındalık projesi olarak ön plana çıktı.











