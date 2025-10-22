Yeni Şafak
MEB'in '2. Maarif Kongresi' 25-26 Kasım'da düzenlenecek

MEB'in '2. Maarif Kongresi' 25-26 Kasım'da düzenlenecek

22/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Bu yıl da öğretmenler, eğitim alanındaki deneyimlerini bildirilerle aktaracak.
Bu yıl da öğretmenler, eğitim alanındaki deneyimlerini bildirilerle aktaracak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "2. Maarif Kongresi", "Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik" temasıyla 25-26 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerin katılacağı kongre, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında yapılacak.

Kongrenin onursal başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başkanlığını Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı, düzenleme kurulu başkanlığını ise daire başkanı Bekir Şirin üstlenecek.

Kongreyle, öğretmenlerin saha deneyimlerinin bilimsel bildirilere dönüştürülerek paylaşılması hedefleniyor.

Geçen yıl "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim" temasıyla düzenlenen ilk kongrede, öğretmenlerin saha deneyimleri bilimsel bildiriler aracılığıyla paylaşılarak bir kitap halinde yayımlanmıştı. Bu yıl da öğretmenler, eğitim alanındaki deneyimlerini bildirilerle aktaracak.

Böylece saha deneyimlerinin teorik temellerle desteklenmesi ve en iyi uygulamaların paylaşılmasıyla eğitim sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanacak.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Bağlamında Adalet, Hak ve Sorumluluk Bilincinin Oluşumunda Öğretmenin Rolü, Milli Dayanışma ve Kardeşliğin Oluşumunda Ailenin ve Okulun Rolü, Eğitimde Hak, Sorumluluk ve Özgürlük Bilincinin Oluşumunda Öğretmenin Rolü ve 21. Yüzyılda Eğitimde Demokratikleşme Süreci: Engellerin Kaldırılması ve Özgürlüklerin Genişletilmesi", kongrede ele alınacak başlıca bildiri konuları olacak.

Kongreye bildiri sunmak isteyen öğretmenler, başvurularını 17 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapabilecek. Gönderilen bildiriler, seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve en yüksek puanı alan 12 bildirinin kongrede sunumları gerçekleştirilecek.

Sunulan çalışmaların bildiri kitabı haline getirilmesi de amaçlanıyor.



#2. Maarif Kongresi
#Demokrasi İnsan Hakları ve Kardeşlik
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
