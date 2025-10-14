YÖK Başkanı Erol Özvar’dan Boğaziçi Üniversitesi'nde akademik çeşitlilik vurgusu

Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin 12 Ekim 2025’te Güney Kampüs’te gerçekleştirilen 18. Olağan Genel Kurulunda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Boğaziçi Üniversitesinde son yıllarda yaşanan değişimlere dair önemli mesajlar verdi. 28 Şubat döneminde üniversitelerde uygulanan tek tipçi yasaklara atıfta bulunan Özvar, bugün üniversitelerin bu anlayışı geride bıraktığını ve akademisyen atamalarında da çeşitlilik ile liyakat ilkesinin artık belirleyici olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:





“Artık üniversitelerimiz her anlamda tek tiplilikten uzaklaşıyor. Öğrenci ve öğretim elemanı bakımından çeşitlilik artıyor. Burada belirleyici ölçütler başarı ve liyakattir. Sınavlarda başarılı öğrencilerimiz artık istedikleri üniversite ve bölümlere yerleşebilirken, yüksek performans gösteren akademisyenlerimiz de gerekli ölçütleri karşıladıkları takdirde her üniversitemizde görev yapabilmektedir. Boğaziçi Üniversitesi için de bu hususların aynen geçerli olduğunu vurgulamak isterim.”













Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan rektör atamasının ardından bir süre kamuoyunun gündeminde yer alan Boğaziçi Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Naci İnci döneminde önemli değişimler yaşandı. Bu dönemde üniversite tarihinde ilk kez başörtülü akademisyenlerin üniversitede görev almaya başladığı belirtiliyor.





BOĞAZİÇİ DÜNYADA İLK 100’E GİRMELİ





Prof. Özvar konuşmasında ayrıca, önümüzdeki dört yıl içinde en az iki devlet üniversitesinin dünya üniversite sıralamalarında ilk 100’e girmesini hedeflediklerini belirterek, “Boğaziçi Üniversitesi’nin bu üniversitelerden biri olması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.





YÖK Başkanı’nın bu açıklamaları, hem Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan değişimi desteklemesi hem de stratejik hedefleri işaret etmesi bakımından yankı uyandırdı.







