Lise süresi kısalıyor mu? 3+1 ve 2+2 formülü masada! Yeni eğitim sistemi nasıl olacak?

Lise süresi kısalıyor mu? 3+1 ve 2+2 formülü masada! Yeni eğitim sistemi nasıl olacak?

11:2816/10/2025, Thursday
Zorunlu eğitimde 3+1 ve 2+2 formülü! 12 yıllık zorunlu eğitimde değişiklik sinyali geldi. Lise süresinin kısaltılması gündemdeki yerini korurken, 3+1 ve 2+2 olmak üzere iki farklı formül üzerinde çalışılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni sistemin ayrıntılarını Kabine toplantısında paylaşacak. Peki, yeni eğitim sistemi nasıl olacak? İşte kulislere sızan bilgiler...

Milli Eğitim’de reform hazırlığı sürüyor.


Lise eğitiminin yeniden düzenlenmesi için iki farklı model değerlendiriliyor.


Yeni eğitim sistemi nasıl olacak? 3+1 ve 2+2 formülü masada!


3+1 formülüne göre öğrenciler 11. sınıf sonunda diploma alacak, 12. sınıf ise üniversiteye hazırlık yılı olarak isteğe bağlı olacak. 

2+2 formülünde ise ortaöğretim kademeleri yeniden yapılandırılacak.


Bakan Tekin: Hazırlıklar tamam


Toplumsal beklentiler ve bilgiye erişimin kolaylaşması nedeniyle zorunlu eğitim süresinin kısaltılabileceğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hazırlık raporunun tamamlandığını belirterek, "Dünya genelinde eğitim süreleri kısalıyor. Türkiye’nin de bu dönüşüme uyum sağlaması gerekiyor. Bu konuda karar verilirse farklı alternatifler var. İlk kabine toplantısında bunu sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız. Karar verildikten sonra eğitim takvimi buna göre düzenlenecek.” ifadelerini kullandı.


Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, her iki formülün de eğitimde verimliliği artırmayı hedeflediğini belirterek, “Önemli olan süre değil, eğitimde niteliktir. Çocuklarımıza üç yılın sonunda lise diploması verelim, isteyen mesleğe veya açık öğretime yönelsin.” dedi.

4+4+4 tarih mi olacak?


Türkiye’de zorunlu eğitim süresi 2012-2013 yılında 4+4+4 sistemiyle 12 yıla çıkarılmıştı. 

Aradan geçen 13 yılın ardından sistem yeniden gözden geçiriliyor.


Son kararın, Kabine toplantısında yapılacak sunumun ardından açıklanması bekleniyor.

##zorunlu eğitim
##Milli Eğitim Bakanlığı
##Yusuf Tekin
##3+1 formülü
##2+2 modeli
##eğitimreformu
