Lise süresi kısalıyor mu? 3+1 ve 2+2 formülü masada! Yeni eğitim sistemi nasıl olacak?

Bakan Tekin: Hazırlıklar tamam





Toplumsal beklentiler ve bilgiye erişimin kolaylaşması nedeniyle zorunlu eğitim süresinin kısaltılabileceğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hazırlık raporunun tamamlandığını belirterek, "Dünya genelinde eğitim süreleri kısalıyor. Türkiye’nin de bu dönüşüme uyum sağlaması gerekiyor. Bu konuda karar verilirse farklı alternatifler var. İlk kabine toplantısında bunu sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız. Karar verildikten sonra eğitim takvimi buna göre düzenlenecek.” ifadelerini kullandı.



