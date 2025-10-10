Köy okulunda özel okul konforu: Sınıfta sadece 8 kişiler, bütün Türkiye'ye örnek oldu

"Özel okul konforunda bir eğitim ortamımız var "





Okulun Müdür Vekili Mehmet Baysungur, yıllar önce aynı sıralarda öğrenci olarak eğitim gördüğü okuluna bu kez müdür olarak atanmanın gururunu yaşadığı söyledi. Baysungur, "8. sınıfımızda 8 öğrencimiz var. Ben de bu okuldan mezunum. Şimdi müdür vekili olarak görev yapıyorum. Özel okul konforunda bir eğitim ortamımız var. Şehirden uzak olmanın avantajıyla öğrencilerimiz teknolojiden uzak, derslerde daha aktif. Aileleri de çocuklarının eğitimine büyük destek veriyor. Şu anda okulumuzda toplam 45 öğrencimiz bulunuyor" dedi.