YÖK'ün MYO modeline öğrenciler veliler ve sektörden destek

"Staj konusunda birinci önceliğimiz, staj sürelerinin uzaması. Hiçbir sanayici 20 gün için bir çocuğa yatırım yapmak istemiyor. Öğrencilerimizin 20-30 gün gibi kısa süreli ve verimliliği hem öğrenci hem firmalar için tartışmalı stajların yerine daha kapsamlı, iyi yapılandırılmış ve sektörle iç içe bir staj sisteminin kurulması gerekiyor. Biz bunun en az bir sömestir olmasını istiyoruz. Üniversitelere de izin veriyoruz, siz bunu iki sömestir de yapabilirsiniz"