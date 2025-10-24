MEB'den sürpriz adım: Okullarda değişmesi beklenen sınav sistemiyle ilgili Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bilişim ve Teknoloji Çağında Milli Eğitim Altyapısında Hedeflenen Dönüşüm ve Yenilikçi Yaklaşımlar" başlığıyla düzenlenen Bab-ı Ali Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, toplantının Türkiye'deki eğitim sistemine pozitif katkılar yapması temennisinde bulundu.





Milli Eğitim Bakanlığının önemli ilgi alanlarından birinin gençlerin teknolojik altyapısını geliştirmek olduğunu belirten Tekin, çağın gerekleri doğrultusunda okulların teknolojik imkanlarının geliştirmesinin yanı sıra öğrenci ve öğretmenlerin de bu konuda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak adımların önemli olduğunu söyledi.





Tekin, Türkiye'de hem üretim hem de tüketimle alakalı düzgün işleyen bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayarak, kamuya ait 65 bin civarında okulun tamamının internet erişimine açık olduğunu aktardı.





EBA AÇIKLAMASI





Dünyada eğitimle ilgili içerik açısından en zengin portallardan birinin EBA olduğunu ifade eden Tekin, uygulamanın sürekli güncellendiğini ve öğrencilerin etkileşimli tahtalar sayesinde yüzbinlerce içeriğe ulaşabildiğini dile getirdi.













'BAKANLIK YÖNETİM SİSTEMİ KURDUK'





Bakan Tekin, yapay zeka uygulamalarını yoğun bir şekilde kullanmaya başladıklarını ve oluşan büyük data verilerinin analiz edilebilmesi için adımlar attıklarını belirterek, şöyle konuştu:





"'Personel politikasından öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesine, fiziki anlamda okul yatırımından öğrencilerin devamsızlığına kadar her şeyi izleyip anında müdahale edebileceğimiz bir mekanizma kurmak zorundayız.' diyorduk. Türkiye'de ilk defa karar destek sistemi aracılığıyla çalışan bakanlık yönetim sistemi kurduk. Okullarımızdaki bakım onarımdan tutun öğrencilerin başarı durumlarının, devamlılıklarının izlenmesine, öğretmen arkadaşlarımızın haftalık ders yükünün takibine kadar her şeyin yapay zeka uygulamasıyla desteklendiği bir yönetim sistemi kurduk. Bu bir taraftan kararlarımızı daha rasyonel hale getirecek, bir taraftan da kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için çok ciddi bir imkan oluşturacak."





EĞİTİMDE YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK





Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka konusundaki çalışmalarına dikkati çeken Tekin, "Eğitimde yapay zeka uygulamalarıyla ilgili uluslararası arenada olanları takip için bakanlığımızla ve bu anlamda bakanlık bünyesindeki gelişmeleri yürütmek üzere bir daire başkanlığı oluşturduk. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığımız var. Bütün bu bahsettiğim süreçteki yapay zeka uygulamalarını koordine eden, geliştirmeye çalışan bir daire burası. Burası sayesinde bir çok şey yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

















TÜBİTAK AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN PROJE GELİŞTİRİYOR





Tekin, öğrencilere yönelik test sınavlarına da değinerek, açık uçlu sorularla ilgili şöyle konuştu:





"Test sınavlarının bir an önce kalkması gerektiğini herkes söylüyor ama açık uçlu sorunların objektif değerlendirilmesiyle ilgili hepimizin zihninde tereddütler oluşuyor. TÜBİTAK ile yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesiyle ilgili proje geliştiriyoruz. Bir sürü yapay zeka destekli projemiz var. Bakanlığımız bu anlamda Türkiye'deki yapay zeka politika belgesini ve buna bağlı olarak eylem planını ilk defa oluşturan bakanlık. Bu da bizim açımızdan çok önemli."





Bakan Tekin'in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.







