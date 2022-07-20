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İZMİR

Uyuşturucu tarlaları dron ile tespit edildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Hint keneviri tarlaları dronlarla tespit edildi. Operasyonda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen bir şüpheli ise gözaltına alınırken, operasyon anı dron ile saniye saniye görüntülendi.

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Haber Merkezi İHA
Uyuşturucu tarlaları dron ile tespit edildi
Foto/arşiv

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan tarlalarda Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Harekete geçen ekipler, tarlalarda bulunan Hint kenevirlerini dron ile tek tek tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, boyları 1.5 santimetre olan 50 kök Hint kenevirini ele geçirdi.

Ele geçirilen Hint kenevirleri imha edilmek üzere ekipler tarafından tek tek söküldü. Operasyon anı ise saniye saniye havadan görüntülendi.

Öte yandan, tarlalarda Hint kenevirini yetiştirdiği tespit edilen H.K. polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan H.K.’nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Denizli'den acı haber geldi: Kaybolan iki çocuktan birinin cesedine ulaşıldı
FOTOĞRAF 20
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Alınan bilgiye göre, 18 Temmuz'da Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ile Hakkı B'den (11) haber alamayan ailelerinin 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarda, Hakkı B'nin cenazesine sulama kanalında ulaşıldı.
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Ekipler, kayıp olan Rafet E'yi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. ile Hakkı B'den haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezine 18 temmuzda kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.
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Bir tanığın, çocukları son olarak, mahalleden geçen sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi üzerine, arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarına bu bölgede başlayarak kanalın akış yönü olan Baklan ilçesindeki tali uzantılarında da yoğunlaştırmıştı.
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Çalışmalara Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşlar da katılmıştı.
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Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
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Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Title
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Denizli'den acı haber geldi: Kaybolan iki çocuktan birinin cesedine ulaşıldı
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan 1'i olan Hakkı Bargan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Rafet Ergen'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Aksaray'da korkunç olay: Uyuyunca bagaja konulan bebek bagajdan düşerek öldü
FOTOĞRAF 17
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Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu Topakkaya mevkiinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, bayram tatilinde gittikleri memleketleri Şanlıurfa’dan Ankara’ya dönen ailenin bulunduğu Muhammet B. (27) idaresindeki 06 BAU 952 plakalı hafif ticari araçta bulunan 1 yaşındaki Muhammet Melik Bucak uyuyunca annesi Bahar B. (30) tarafından aracın bagaj kısmına bırakıldı.
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Karayolunda seyreden aracın bagaj kapısının açılmasıyla birlikte bebek, karayoluna düşerken onlarca araç bebeğin üzerinden geçti.
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Aksaray’ın Topakkaya Beldesi mevkiinde bagaja konulan bebeğin yaklaşık 5 kilometre sonra yerinde olmadığını fark eden anne, bagaj kapısının açık olduğunu gördü korkunç olay fark edildi.
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Annenin durumu idrak etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
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İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde arama çalışması başlattı.
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Bir süre sonra 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni kundağa sarılı halde Aksaray - Ankara Karayolunun 12. kilometresinde yol ortasında bulundu.
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Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalede bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Karayolunda güvelik önlemi alınırken bebeğin amcası Muhammet B. (27) ve dedesi Hasan B. (60) kazanın nasıl olduğunu aracı göstererek polis ekiplerine anlattı.
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Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Kazayı anlatan dede Hasan B., “Yolda gidiyorduk, bebeğin annesi bagaja baktı, bebek kaymış mı? Kaymamış mı? diye. Bir bakıyor ki çocuk yok. Sonra annesi arkada feryat etti. Bana, ‘Baba bagaj açılmış’ dedi. Annesi öyle deyince hemen durduk. Bagajı açtım ki bagaj kapısı kapalı değil, kilitli değil. Baktık çocuk yok. Nerede düştü onu bilmiyorum” dedi.
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Uyuyunca bagaja konulan 1 yaşındaki bebek bagajdan düşerek öldü
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Aksaray'da korkunç olay: Uyuyunca bagaja konulan bebek bagajdan düşerek öldü
Şanlıurfa'dan Ankara'ya dönen ailenin bulunduğu hafif ticari araçta uyuyunca annesi tarafından aracın bagaj kısmına konulan 1 yaşındaki bebek, seyir halindeki aracın bagaj kapısının açılmasıyla birlikte bagajdan yola düştü. Üzerinden onlarca aracın geçtiği bebek feci şekilde can verdi.

Bursa'da miras kavgasında silahlar konuştu: Üç yaralı
FOTOĞRAF 12
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Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında miras meselesi yüzünden husumet bulunan akrabalar arasında yeniden tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflardan biri yanında getirdiği silah ile Fatma Ö.’yu vurdu.
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Çıkan arbede de ise Fatma Ö.’nün oğlu Taner Ö. satırla yaralanırken gelini Esma Ö. ise darp edilerek yaralandı.
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Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Bursa'da dayı ile yeğeni arasında miras kavgası 1 yaralı
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Bursa'da miras kavgasında silahlar konuştu: Üç yaralı
Bursa'da akrabalar arasında çıkan miras kavgasında bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı. Vurulan kişinin oğlu satırla yaralanırken gelini ise darp edilerek yaralandı.


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Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

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Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

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​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Sambuçem'i piyasaya sürdü.

​Emine Erdoğan'dan barış ve hoşgörü mesajı.

Uyuyunca bagaja konulan bebek düşerek can verdi.

​'Artık rahatlıkla ödeyebiliriz.'

​Kaybolan iki çocuktan birinin cesedine ulaşıldı.

Sonuçlar açıklandı ,tercih maratonu 27 Temmuz'da başlayacak.

​Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü kutlanıyor.

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