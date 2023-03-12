Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var

Sahillerde bir metre civarında çökmenin yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Gördüğümüz genel olarak bu bölgede yaklaşık 1 metre gibi çökme nedeniyle artık kıyı ile deniz çok iç içe girdi buna bir de ekstra rüzgarlar eklendiği zaman sokaklara ve caddeden dolan bir su hareketiyle bundan sonra karşı karşıya kalacağız. Balıkçı barınağının bulunduğu yer zeminde oturmanın yaşandığı yer ve bu nedenle yıkımların burada daha da yoğun gerçekleştiğini gördük. Tabii bundan sonra bu kıyıların su işgalinden engellenmesi gerekecek bariyerler yapılacak herhalde kıyı yapıları güçlendirecektir ama burada hem suni dolguda hem de doğal zeminde oturma var. 6 Şubat’taki depremle beraber bir su harekatı başlamıştı yüzeye doğru ama bugün çökmenin ilerlemesi ve devam etmesi nedeniyle kıyıdan rüzgarlarla bu bölgeye şişirilen suları güneş ve ayında etkisiyle gelip gideceğini görüyoruz. Hatay’daki 6,4’lük depremle bu sürecin biraz daha ilerlediğini görüyoruz ama zaten zemin biraz oynadı oynayacak, bölge titreşimlere dikkat etmek lazım. Şimdi derinleştirme çalışmalar yapılıyor balıkçı barınağında, o da küçük da olsa bazı şeyleri tetikleyebilir ama esas oturmayı oradaki balıkçı barınağında görüyoruz. Bu oturma nedeniyle de artık zeminin aşağı düştüğünü, denizin de artık ona göre pozisyon alıp yükseldiğini görebiliriz" diye konuştu.