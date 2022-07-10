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İSTANBUL

'Uzun süre unutulmayacak bir gece': İşte İstanbul'da sabaha kadar çakan şimşek sayısı

Kurban Bayramı'nın birinci gününün gecesi İstanbullular için uzun süre unutulmayacak gibi görünüyor. Megakentte yağışlı hava etkili olurken, peş peşe çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. Gökyüzünün şimşeklerle aydınlandığı kentte yaşayanlar olağanüstü gece için sosyal medyadan 'korku filmi sahnesi gibi' yorumunu yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Uzun süre unutulmayacak bir gece: İşte İstanbulda sabaha kadar çakan şimşek sayısı
İstanbul'da oluşan şimşekler geceyi aydınlattı.

Bazı İstanbullular çakan şimşekler nedeniyle uyumakta zorlanırken Bursa Mudanya'da gece saatlerinde etkili olan yağmur ile birlikte çakan şimşekler benzer görüntüleri ortaya çıkardı.

  • İstanbul'da gece boyunca çakan şimşek sayısı da yapılan bir paylaşımla gözler önüne serildi.

İŞTE İSTANBUL'DA SABAHA KADAR ÇAKAN ŞİMŞEK SAYISI

Havaforum'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'da saat 05.15 itibarıyla çakan şimşek sayısı 7 bin olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, "Uzun süre unutulmayacak bir gece yaşanıyor... " ifadesinin kullanıldığı paylaşımda megakenti aydınlatan şimşeklere dair bir "şimşek haritası"na da yer verildi.

Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi
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Yurtta birçok ilde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.<br><br>
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Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı.<br><br>
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ESKİŞEHİR<br>Sağanak nedeniyle Eskişehir-Ankara çevre yolu ile cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
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Büyükdere Mahallesi ile Atatürk Bulvarı’nda tıkanan rögarlar nedeniyle yollar göle dönerken, bazı araçlar yolda kaldı.<br><br>
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı.<br><br>
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BİLECİK<br>Bilecik'te de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle evleri su bastı, ağaçlar devrildi, bazı otomobiller sular altında kaldı.
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SEL SULARINA KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ<br>Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Türkmen köyünde yaşayan 68 yaşındaki Asiye Bikmen ile 41 yaşındaki oğlu Sinan Bikmen, aşırı yağışın ardından oluşan selin evlerinin çevresindeki duvarı yıkması sebebiyle suya kapıldı.
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Evin yakınında bulunan vatandaşlar, Sinan Bikmen'i sudan çıkarttı. Asiye Bikmen ise sel sularıyla sürüklendi.<br><br>
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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.<br><br>Ekipler ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bikmen'in cesedi, Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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BURSA<br>Bursa'da da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu.
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Yeniceköy Mahallesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı, Mahmudiye Mahallesi'nde ise çöp konteynerleri suya kapıldı.<br><br>
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Cerrah Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrilirken, vatandaşlar, baltalar ve testerelerle devrilen ağaçları parçalara ayırarak yolu trafiğe açtı.<br><br>
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ANKARA<br>Ankara'da gün içerisinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde sel meydana geldi. <br><br>Ankara'da Nallıhan, Güdül ve çevre ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Şiddetli sağanak, köy yollarında sel sularının oluşmasına neden olurken, kuvvetli rüzgar ise günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
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VALİLİKTEN UYARI<br>Ankara Valiliği'nden yapılan sağanak yağış uyarısında, vatandaşların dikkatli olması belirtilerek, \"10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" denildi.
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SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ<br>Ankara'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur, Sincan, Etimesgut ve çevre ilçelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler, yoğun su biriken yollarda güçlükle ilerleyebildi.
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Nallıhan ilçesine bağlı Eymir, Çiller ve Uluhan mahallelerinde etkili olan şiddetli yağmur ise sele dönüştü. Sağanak yağış nedeniyle mahallerde oluşan sel, çevrede oturan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.<br><br>
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KARABÜK<br>Akşam aralıklarla başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak il merkezi ve Yenice ilçesinde etkisini gösterdi.
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Meteorolojinin sarı kategoride uyardığı kentlerden biri olan Karabük’te geçtiğimiz Haziran ayının son haftasında sel felaketi yaşayan Yenice ilçesinde aynı korkuyu yeniden yaşadı.<br><br>
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Karabük merkezde yarım saatte metrekareye 28 kilogram, Yenice ilçesine ise 50 kilogram yağış düştü.<br><br>Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, Şirinevler Mahallesi'nde bir ev sular altında kaldı.
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<br>Yağış nedeniyle Ankara ve Zonguldak caddeleri ile Yenice ilçe merkezinde yer yer trafik yoğunluğu oluştu.<br><br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük ve bölgesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.
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YAĞIŞLAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?<br>Meteoroloji verilerine göre, yağışlar bugün ve yarın aralıklarla sürecek. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada ise \"Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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Yurtta sağanak etkili oluyor: Bir kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'nin birçok ilinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde oğluyla sel sularına kapılan kadın, yaşamını yitirdi.
İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor.
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Yeşilköy açıklarındaki gemiye düşen yıldırım böyle görüntülendi.
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İstanbul Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış ise gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı.
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İstanbul Avrupa Yakasına düşen şimşekler geceyi aydınlattı.
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Avrupa yakasında görülen gök gürültülü sağanak yağış havayı aydınlattı. Başta TEM otoyolu olmak üzere birçok noktada trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.
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Akşam saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.
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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
İstanbul için beklenen yağış gece saatlerinde Anadolu Yakası sahil kesimlerinde ve bazı ilçelerde başladı. Sahil kesimlerinden görülen şimşek çakmaları ise geceyi gündüze çevirdi. Yeşilköy açıklarındaki bir gemiye düşen yıldırım görüntülendi.
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