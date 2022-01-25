Gündem Vali Yerlikayadan otoyol ve D-100e park edilen araçların kaldırılması çağrısı
İSTANBUL

Vali Yerlikaya'dan otoyol ve D-100’e park edilen araçların kaldırılması çağrısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yollara park edilen araçların sürücülerine seslendi. Vali Yerlikaya kar yağışı ile ilgili çalışmaların tamamlanabilmesi için araçların kaldırılmasını gerektiğini ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Vali Yerlikayadan otoyol ve D-100’e park edilen araçların kaldırılması çağrısı
Haramidere Rampası'nda sürücüler otomobillerini D-100 karayoluna bıraktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarını yollara park eden sürücülere çağrıda bulundu.

Vali Yerlikaya paylaşımında “Kıymetli İstanbullular, ilimizde kar yağışıyla mücadelemiz devam ediyor.

Çalışmalarımızın hızla tamamlanabilmesi için Otoyol ve D-100’de park edilen araçların kaldırılması gerekmektedir.

Araçlarımızı hemen bulundukları yerden kaldıralım. Lütfen bize yardımcı olun” dedi.

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Kavacık’ta kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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stanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekiplerince köprü bağlantı yollarında kontrol noktaları oluşturuldu. Kavacık mevki’inde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde kontrol gerçekleştiren polis ekiplerinin, özel aracıyla trafiğe çıkanları Kavacık, Beykoz, Riva sapağına yönlendirmesi nedeniyle TEM Otoyolu’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.
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Sürücülerden Ahmet Demir, “Bilmiyoruz ne olacağını, işe gideceğiz, yolların açılmasını bekliyoruz” dedi.
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Kavacık’ta kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İstanbul Valiliğinin toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışının durdurulması kararının ardından, izni bulunmayan araçların köprülerden geçişlerine müsaade edilmeyince FSM Köprüsü istikametinde kilometrelerce uzun araç kuyruğu oluştu. Oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.


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