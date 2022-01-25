Vali Yerlikaya'dan otoyol ve D-100’e park edilen araçların kaldırılması çağrısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yollara park edilen araçların sürücülerine seslendi. Vali Yerlikaya kar yağışı ile ilgili çalışmaların tamamlanabilmesi için araçların kaldırılmasını gerektiğini ifade etti.

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