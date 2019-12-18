Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Van Gölü sahil şeridinde bulunan çöp yığınlarının ortadan kaldırılması ve akarsuların göle taşıdığı katı atıkların engellenmesi için iş makineleri ile hummalı bir çalışma yürütülüyor. Sahilde başlatılan temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Geçtiğimiz aylarda temizlediğimiz kıyı şeridimiz, gerek vatandaşların attığı atıklar gerekse çevre köylerden göle dökülen hayvansal atıklar ile tekrar kirlendi. Havaların soğumasıyla personellerimiz zorluk çekse de temiz bir Tatvan için çalışmalarımızı yaz kış demeden devam ettireceğiz” dedi.
VAN GÖLÜ ÇÖPLÜK DEĞİL
- Asıl temizliğin kirletmemekle mümkün olduğunu ifade eden Geylani, temizlik konusunda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü;
- “Ekiplerimiz canla başla temizlik çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şehrimizin tüm mahallelerinde kanal ve kanalet temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Bu günde sahil kıyımızda temizlik çalışması yapıyoruz. Halkımızdan isteğimiz çöplerini çöp kutularına atmalarıdır. Hepimizin Van Gölü’ne sahip çıkması gerekiyor. Van Gölü çöplük değil her vatandaşın sahip çıkması gereken bir değerdir.”