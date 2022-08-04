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Van Gölü için 'mavi' adım

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2019’da başlatılan Van Gölü’nü koruma kampanyasında ilk adım atıldı, Van Gölü ve çevresi sit alanı olarak tescillendi. “Ülkemizin mavi şöleni #VanGölü” tanımlamasında bulunan Emine Erdoğan, “Bu adım, sadece bir başlangıç” ifadesini kullandı.q 2

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Van Gölü için mavi adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2019 yılında başlatılan Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı için adım atıldı.

Van Gölü ve çevresi, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile “doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tescil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2019 yılında başlatılan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı nihayetinde bir adım atıldı.

  • Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından “Başlattığımız “Van Gölü’nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı”nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni #VanGölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegâne değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

600 bin yıllık Van Gölü’nün korunması için son dönemde çalışmalar hız kazandı. 2019 yılında başlatılan eylem planı kapsamında ilk olarak sahilde oluşan dip çamur temizliği yapıldı. Üniversite bünyesinde gölün tüm yönleriyle araştırılması için bilim kurulu oluşturuldu. Çeşitli sempozyumlar yapıldı, gölün durumuna ilişkin 3 aylık düzenli raporlar oluşturuldu. Gölün en büyük sorunu olan kirliliğin önüne geçmek için atık suların arıtılması, arıtma tesisi kurulması için harekete geçildi.

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