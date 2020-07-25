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Gündem Van Gölünden çıkarılan ceset sayısı 61e çıktı
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Van Gölü'nde batan teknede son durum

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 61'e çıktı

Van Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen arama çalışmalarında, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece, kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı 61'e ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na bir kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.
Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na bir kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı.

Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü.

  • Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na bir kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

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Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında aramalar sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri katılıyor. Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor.

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Arama çalışmalarında bugün bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı böylelikle 61'e ulaştı.

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