Gündem Van Gölünde bulundu
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Van Gölü’nde bulundu

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin ve amatör dalgıçlar tarafından Van Gölü’ne yapılan keşif amaçlı dalışta, mikrobiyalit denilen doğal oluşumlu dikitler, tarihi kalıntılar ve batık tekneleri görüntüledi.

Haber Merkezi IHA
Mikrobiyalit denilen doğal oluşumlu dikitler.
Mikrobiyalit denilen doğal oluşumlu dikitler.

Van Gölü’nün gizemli dünyası her geçen gün biraz daha aydınlatılıyor. Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin ve amatör dalgıçlar tarafından Van Gölü Erciş sahillerinde keşif amaçlı dalış gerçekleştirildi.

Erciş sahil yolu, Tekevler ile Çelebibağı sahil bandında keşif amaçlı yapılan dalışlarda yeni bulgulara rastlandı.

Keşfedilmemiş bir dünya

Açıklamalarda bulunan Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin, yaptıkları su altı araştırmalarında Erciş sahillerinde mikrobiyalit denilen doğal oluşumlu dikitler, tarihi kalıntılar ve batık tekneleri görüntülediklerini belirterek,

“Van Gölü; Türkiye ve dünya turizmine kazandırılmalı. Neden derseniz? Çünkü gizemli ve bir o kadar da keşfedilmemiş bir dünyası mevcut. Bunu keşfetmenin ilkleri olmak bizler için bir şereftir.

Su altındaki gerek tarihi oluşumlar gerekse yılların vermiş olduğu mikrobiyalitlerin varlığı bizi çok güzel bir dünyaya itti. Gerçekten Van Gölü’nün böyle bir zengin dip yapısının olduğuna inanıyorum" dedi.

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin, amatör dalgıçlar Evren Bingöl ve Saim Sabak Kendir, Van Gölü’nün yaklaşık 15 metre derinliğine inerek mikrobiyalit doğal oluşumlu dikitler, tarihi kalıntılar ve batık tekneleri görüntülemeyi başardı.

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