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VAN

Van’da gece boyu temizlik

Daha yaşanabilir bir kent ve temiz bir çevre için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile İpekyolu ilçe belediyesi ekipleri, kent genelinde gece boyu temizlik ve yıkama çalışması yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Van’da gece boyu temizlik
Belediyesi ekipleri, kent genelinde gece boyu temizlik ve yıkama çalışması yaptı.

Daha yaşanabilir bir kent ve temiz bir çevre için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile İpekyolu ilçe belediyesi ekipleri, kent genelinde gece boyu temizlik ve yıkama çalışması yaptı. Gündüz saatlerinde cadde ve sokaklarda mıntıka temizliği yapılırken, gece saatlerinde ise tazyikli suyla yıkama çalışması yapıyor.

Bahar temizliği kapsamında gece boyu devam eden çalışmalarla Beşyol Meydanı, Cumhuriyet, Maraş, Fevzi Çakmak, Hacıbekir, Erek Dağı, Zübeyde Hanım ve Sıhke caddeleri tazyikli suyla yıkanırken, diğer cadde ve sokaklarda ise çalışmalar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan çalışmalar vatandaşlardan da büyük takdir topladı.

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