Van'da hayvan pazarında kavga: Ölü ve yaralılar var

10:1711/05/2026, понедельник
DHA
Kavgada kurşunların isabet 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Van'da canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Van'daki
olay, sabah saatlerinde Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan Van-Özalp kara yolu üzerindeki canlı hayvan pazarında meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı pazarda 2 grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Diğer yandan yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı canlı hayvan pazarı kapatıldı.

