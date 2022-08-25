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VAN

Van’da kültür gezilerine devam

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınları kentteki tarih ve doğal güzelliklerle buluşturmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Van’da kültür gezilerine devam
‘50 Bin Kadın Doğal ve Tarihi Güzellikleri Ziyaret Ediyor’ projesi ile şu ana kadar 35 bin kadın kentin tarihi ve ören yerlerini ziyaret etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınları kentteki tarih ve doğal güzelliklerle buluşturmaya devam ediyor. 27 Haziran 2022’de Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından startı verilen ‘50 Bin Kadın Doğal ve Tarihi Güzellikleri Ziyaret Ediyor’ projesi ile şu ana kadar 35 bin kadın kentin tarihi ve ören yerlerini ziyaret etti. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği proje kapsamında Eylül ayı sonuna kadar ise 50 bin kadının Tarihi Akdamar Adası, Çatak Kanisipi Şelalesi, Muradiye Şelalesi ve Ağrı Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı’na götürülmesi hedefleniyor. Gezilere katılmak isteyen kadınlar belediyenin ilgili birimleriyle iletişime geçebiliyorlar.

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