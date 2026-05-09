Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki çocuk parçalamaktan son anda kurtuldu

Van'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki çocuk parçalamaktan son anda kurtuldu

09:229/05/2026, Cumartesi
G: 9/05/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Köpeklerin arasında kalarak dehşeti yaşayan küçük çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı ısırık darbeleriyle ağır yaralandı.
Köpeklerin arasında kalarak dehşeti yaşayan küçük çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı ısırık darbeleriyle ağır yaralandı.

Van’ın Muradiye ilçesinde okul çıkışı 5 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk, çevredeki bir servis şoförünün müdahalesiyle ölümden döndü.

Van'daki olay, bugün saat 16.30 sıralarında Muradiye ilçesi Gönderme Mahallesi’nde meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra evine gitmek üzere yola koyulan 11 yaşındaki Y.A. isimli çocuğa bir anda çevresini saran 5 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalarak dehşeti yaşayan küçük çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı ısırık darbeleriyle ağır yaralandı.

Saldırı esnasında tesadüfen bölgeden geçmekte olan bir okul servisi şoförü, durumu fark ederek hemen müdahale etti. Şoförün çabalarıyla köpeklerin elinden kurtarılan çocuk olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda derin yaralar ve diş izleri bulunan çocuğun sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. Hastanede çocuklarının iyileşmesini bekleyen aile ve yakınları ise bölgedeki başıboş köpek sorununa dikkat çekerek yetkililerden taleplerini dile getirdi.

Daha önce benzer bir olayda hayatını kaybeden Hamza’yı hatırlatan aile fertleri, "Kendi çocuklarımızın da ölmesi mi gerekiyor? Bu soruna artık kalıcı bir çözüm bulunmalı" diyerek tepkilerini dile getirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Van
#Muradiye
#Gönderme Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF DÜZENLEMESİ: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? 12. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği