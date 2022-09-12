Van’da terör operasyonu

\"Kuzeyde ortaya çıkardığımız yapı grubunun işlevini öğrenmeye çalışıyoruz. Sıra halindeki bu yapıları anlamak için daha fazla bulguya ihtiyaç var. Çalışmalarda bronz mimari kaplama bir levha bulduk. Bu buluntu bizi çok heyecanlandırdı. Oldukça ünik bir eser. Şimdiye kadar Urartularda parçalar halinde bulunsa da tüm olarak ele geçirilen tek örnek olması açısından heyecan verici. Üzeri bezemeli bu eser, büyük olasılıkla bir mimari süsleme öğesi olarak kullanılmış. Urartularda tek örnek olarak karşımıza çıkıyor.\"<br>