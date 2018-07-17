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Van'ın Erciş ilçesinde terörist teslim oldu - Van haber

Van'da terörist teslim oldu

Erciş ilçesinde hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yakalama kararı bulunan PKK'lı terörist, ikna çalışmaları sonucu jandarma ekiplerine teslim oldu.

Haber Merkezi IHA AA
Terörist ilk ifadesinde, örgüt içinde birçok kişinin de teslim olmak için fırsat kolladığını belirtti.
Terörist ilk ifadesinde, örgüt içinde birçok kişinin de teslim olmak için fırsat kolladığını belirtti.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van’ın Erciş ilçesinden 2015 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan ve hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçlarından yakalama kararı bulunan 1 terörist, yapılan ikna çalışmaları sonucunda, 16 Temmuz 2018 günü, Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi’nde jandarmaya teslim olmuştur.

"Örgütte insanlık dışı muamele görüyordum"

Alınan ilk ifadesinde örgütte çok sıkıntı çektiğini, insanlık dışı muamele gördüğünü, uzun zamandan beri örgütten kaçmaya çalıştığını anlatan terör örgütü mensubu, halen örgüt içinde faaliyet gösteren birçok kişinin de teslim olmak için fırsat kolladığını belirtmiştir. Teslim olan teröristle ilgili adli işlemler sürdürülmekte olup, bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.

Bu arada aynı ilçede bir süre önce yürütülen "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Özgür Kara" operasyonunda PKK'lı bir terörist silahıyla sağ olarak yakalanmıştı.

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