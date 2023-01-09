Van'ın üç ilçesinde eğitime kar engeli

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitim gören okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildi.

Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştığı kentte, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 28 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışması başlattı.

1 gün eğitime ara verildi

Konu ile ilgili Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van ili merkez 3 (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile taşımalı kapsamındaki öğrencilere okullar pazartesi (09.01.2023) 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

FOTOĞRAF 10 Merkez Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi 3101 Sokaktaki oto servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, iş yerinde tamir için bekleyen ikisi ambulans 10 araç kullanılamaz hale geldi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de oto servisinde yangın: 10 araç kullanılamaz hale geldi Kayseri'de bir oto servisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 10 araçta büyük çapta hasar oluştu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Adananın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak üzerinde bulunan tek katlı evin bahçesinde meydana gelen olayda, öğrenciler yaşadıkları evin bahçesinde peçete içerisine sarılmış bir cisim fark etti. Cismi bombaya benzeten öğrenciler hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bombanın içerisinin boşaltılmış olduğu belirlendi Bomba imha ekipleri yaptıkları incelemelerde bombanın içerisinin boşaltılmış olduğunu belirlerken, el bombası incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kozan Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan ev sahibinin bir süre önce evi 2 öğrenciye kiraladığı, öğrencilerin 31 Aralıktan bu yana eve yeni geldiği öğrenildi. Polisi alarma geçiren ihbar: Öğrenciler evlerinin bahçesinde el bombası buldu Adana'nın Kozan ilçesinde evlerinin bahçesinde el bombası bulan öğrenciler polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken bombanın içinin boş olduğu tespit edildi.

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FOTOĞRAF 10 Yangın, saat 03.00 sıralarında Halkalı Mahallesi Yeşilyurt Sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı park halinde bulunan 2 midibüs aynı anda alev alarak yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi Yanan otobüsleri itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu söndürdü. Yangın sonrası midibüsler kullanılmaz hale geldi. Polise midibüslerin yakıldığını iddia eden vatandaşlar, çevredeki kameraların izlenmesini istedi. Olayın kundaklama olup olmadığı polislerin incelemesi sonucunda ortaya çıkacak. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Küçükçekmece'de park halindeki iki midibüs alev alev yandı Küçükçekmece'de park halinde bulunan 2 midibüs, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, midibüsler kullanılamaz hale geldi.

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