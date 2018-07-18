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Bartın yerel haber: Bartın ırmağında varil içerisinde ceset bulundu

Varilden vahşet çıktı

Bartın Irmağı'nda, varilin içine sıkıştırılmış ceset bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin, yakınlarının 15 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu, sebze meyve halinde çalışan 35 yaşındaki Şükrü Kesgin'e ait olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Kayıp şahsın cesedi varil içinde ırmakta bulundu.
Kayıp şahsın cesedi varil içinde ırmakta bulundu.
Bartın'da ırmakta balıkçı teknesiyle gezen bir vatandaş, Orduyeri Köprüsü mevkisindeki su yüzeyinde içinde ceset bulunan varil gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, varili itfaiye ekiplerinin de yardımıyla Tersane Caddesi'ndeki iskeleye çıkardı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin, yakınlarının 15 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu, sebze meyve halinde çalışan 35 yaşındaki Şükrü Kesgin'e ait olduğu belirlendi.

Ayrıca, polisin olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldığı, zanlıların emniyetteki ifadelerinde cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

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