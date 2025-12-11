Yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yılın son toplantısında Erdoğan, yasa dışı bahis konusunda, kurmaylarına talimat verdi. Sanal kumar ve yasa dışı bahis konusunun kendisini çok üzdüğünü söyleyen Erdoğan, “Bu işin kökünü kurutacağız, aile yapımıza, toplumsal yapıya başlı başına tehdit içeren, zarar veren hiçbir adıma müsaade etmeyeceğiz. Bu, siyaset üstü bir mesele; bir milli güvenlik meselesi. Ne gerekiyorsa yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

BU MESELEYİ ÇÖZÜN

Bu konuda herkesin elinden geleni, üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Partimizin ve kabinemizin her bir üyesi, her birim, her genel başkan yardımcım bu konuda bir şey yapacak. Bu meseleyi çözün” diye konuştu.

SURİYE'YE MİSAFİR OLARAK GİDECEĞİZ

Toplantıda Suriye devriminin birinci yılı da gündeme geldi. Önceki gün yaptığı konuşmada, “Katliamların en kesif günlerinde Suriyeli kardeşlerimize bir söz vermiştik, Allah’ın izniyle uzak olmayan bir tarihte o sözümüzü mutlaka tutacağız” diyen Erdoğan’ın MYK toplantısında henüz bir takvimlendirme yapılmadığını söylediği öğrenildi. Erdoğan, “Suriye’ye misafir olarak gideceğiz” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN 60 SAYFALIK RAPOR

MYK’nın bir diğer gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye'ydi. AK Parti’nin Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sunacağı rapor gündeme geldi. Hafta sonu Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen raporun, 50 sayfa olarak hazırlandığı, bazı eklemelerle 60 sayfanın üzerine çıkartıldığı belirtildi. Erdoğan’ın “Buradan geri dönüş yok. Bu işi mutlaka halledeceğiz” dediği öğrenildi.

YİK'te aile ve kumar konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya, kurul üyesi eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, toplantıda aile kurumunun güçlendirilmesi, tüm aile bireylerinin sanal kumar, bahis, bağımlılık gibi tehlikelerden korunmasının gerekliliği değerlendirildiğini bildirdi. Duran, ayrıca Türkiye'nin milli davası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin konuların konuşulduğunu ve Kıbrıs Türkü'nün asla yalnız bırakılmayacağını kaydetti.











