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YDS giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM YDS giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM 2019-YDS/3 giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM Başkanlığınca, 1 Aralık'ta düzenlenecek Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) giriş belgeleri açıklandı. Adaylar, YDS giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecekler.

Haber Merkezi AA
2019-YDS/3, 1 Aralık 2019'da yapılacak.
2019-YDS/3, 1 Aralık 2019'da yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 1 Aralık'ta düzenlenecek Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecekler.

1 Aralık 2019'da yapılacak 2019-YDS/3 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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