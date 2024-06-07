|
Gündem

YKS maratonu öncesi Ankara Emniyet Müdürlüğünden sürücülere uyarı

Hafta sonu 3 milyondan fazla adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Ankara Emniyet Müdürlüğü sürücülere uyarılarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, bölgeler belirtilerek yaya ve araç yoğunluğunun dikkate alınması uyarısında bulunuldu.

19:43 - 7/06/2024 Cuma
AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü
Ankara Emniyet Müdürlüğü

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla yoğunluk oluşacak bölgelerde araçlarını park etmemeleri konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, YKS'nin yarın ve 9 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacağı hatırlatıldı.

Öğrenci yoğunluğu uyarısı

Bu nedenle Beşevler bölgesi, Muammer Yaşar Bostancı Caddesi, Abant Sokak, Gazi Üniversitesi Rektörlük girişi, Milas, Bandırma ve Taç sokakları ile Konya Yolu Mevlana Bulvarı civarında bulunan sınav merkezlerine çok sayıda öğrencinin geleceği belirtilerek, bölgedeki yaya ve araç yoğunluğunun dikkate alınması uyarısında bulunuldu.

Duyuruda, sürücülerin herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için belirtilen cadde ve sokakların dışında araçlarını Silahtar Caddesi ve ara sokaklara park etmelerinin uygun olacağı belirtildi.



#YKS
#Sürücü
#Uyarı
#Ankara
31 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Doğum parası ne kadar?