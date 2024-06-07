YKS maratonu öncesi Ankara Emniyet Müdürlüğünden sürücülere uyarı

Bu nedenle Beşevler bölgesi, Muammer Yaşar Bostancı Caddesi, Abant Sokak, Gazi Üniversitesi Rektörlük girişi, Milas, Bandırma ve Taç sokakları ile Konya Yolu Mevlana Bulvarı civarında bulunan sınav merkezlerine çok sayıda öğrencinin geleceği belirtilerek, bölgedeki yaya ve araç yoğunluğunun dikkate alınması uyarısında bulunuldu.