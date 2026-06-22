YKS maratonu tamamlandı: Matematik ve fen zorladı

Hayalindeki üniversiteye bir adım daha yaklaşmak isteyen 1 milyon 627 bin 960 aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) ter döktü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-YKS AYT oturumu, Türkiye’nin 81 ili ile KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da yapıldı. Sınav, 254 merkezde, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda uygulandı.

Adaylar, sınav sonrası ilk değerlendirmelerini yaptı. Öğrencilerden Helen Melisa Carcar, “Güzel geçti. Matematik de zorlandım. Herkesin zorlandığı alan ama sonuçta rahatlamış hissediyorum. Üstümden bir yük kalktı diyebilirim” dedi. Bir diğer aday Melek Şeker Baştaş ise sınavın zaman yönetimi açısından rahat geçtiğini belirterek, “İyiydi, bence eskiden daha zordu. Şu an yine daha kolaylaştırıyorlar. Zamanım da yetti, erken çıktım. Matematik, fen, o bölümler, sayısal bölümler zorluyor. Benim hedefim yabancı dil” ifadelerini kullandı.Sınavın önceki yıllara göre daha kolay olduğunu düşünen adaylar da vardı. Halide Gülşah Birinci, “Sınavım iyi geçti. Geçen seneye göre çok daha kolay bir AYT'ydi. TYT için de aynı şeyi söyleyebilirim. Özellikle fen bölümünde çeldirici soru çok yoktu” dedi.