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YKS tercih kılavuzu yayımlandı! 2019-YKS tercihleri ne zaman?

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sitesinden yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

2019-YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak.

YKS tercih işlemleri ne zaman?

Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

YKS tercihleri nasıl yapılacak?

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak.

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS tercih kılavuzuna erişmek için tıklayınız

ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan uyarı da, "Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır" denildi.

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