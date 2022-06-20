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EĞİTİM

YÖK Başkanı Özvar: Barajı kaldırdık ama başarı sıralaması şartı devam ediyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde katıldığı panelde geçen hafta sonu yapılan Yüksek Öğretim Kurumları sınavına değindi. Özvar, "TYT ve AYT'de barajları kaldırdık. Bu tabii başarı sıralaması anlamına gelmiyor. Tıp, eczacılık, diş hekimliği, mühendislik, hukuk, öğretmenlik gibi programlarda başarı sıralaması şartı devam etmektedir." dedi.

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Haber Merkezi DHA
YÖK Başkanı Özvar: Barajı kaldırdık ama başarı sıralaması şartı devam ediyor
​YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 'Bir Osmanlı Alimi: Eğinli Ebu Sehl Numan Efendi' konulu panele katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise konuşmasına geçen hafta sonu yapılan Yüksek Öğretim Kurumları sınavına değindi.

'DÜNYADA YÜKSEK ÖĞRETİM TALEBİ ARTACAK'

3 milyon 250 bine yakın öğrenci adayının üniversitelere girebilmek için büyük bir mücadele gösterdiğini kaydeden Özvar, "Bu vesile ile sınava giren bütün aday öğrencileri kutluyorum. Bu yıl üniversite girişinde gerek TYT ve AYT'de barajları kaldırdık. Bu tabii başarı sıralaması anlamına gelmiyor.

Tıp, eczacılık, diş hekimliği, mühendislik, hukuk, öğretmenlik gibi programlarda başarı sıralaması şartı devam etmektedir. Bizim öngörümüz şudur. Önümüzdeki yıllarda sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yüksek öğretime talebin artacağını öngörüyoruz. Bu talep tüm dünyada gördüğümüz fark ettiğimiz bir husustur.

Yapmaya çalıştığımız şey, genç nüfusa sahip ülke vatandaşlarının daha fazla YÖK imkanlarından istifade edebilmeleri için bütün imkanlarımızı zorlamaktır. Hedefimiz sadece lisans öğrencilerinin sayısını artırmak veya bütün kontenjanları doldurmak değil. En az bunun kadar önemli olan lisans üstündeki araştırmacı sayısını da artırmak" ifadelerini kullandı.

'DOKTORALI MEZUN ORTALAMANIN ALTINDA'

Türkiye'de bugün karşı karşıya oldukları önemli konuların başında lisans üstü öğrencilerin sayısını artırabilmek, araştırmacı profilini yükseltebilmek, ülkeye daha fazla lisans üstü yeteneklere sahip doktor araştırmacı kazandırabilmek olduğunu belirten Özvar, şöyle devam etti:

"Temel hedeflerimizden bir tanesi OECD rakamlarına baktığımızda Türkiye halen doktoralı mezun vermek bakımından ortalamanın altında bulunmaktadır. Bu sebeple gelecek yıllardaki kaydetmek istediğimiz en önemli başarılardan birisi de doktoralı araştırmacı sayısını artırmak. Yüksek Öğretim Kurumları Türkiye'de sayı itibariyle 200’ü aşmış bulunmaktadır.

Bu bakımdan her ilde birer üniversitenin bulunmuş olması gençlerimizin daha kolay yüksek öğretime ulaşmasına vesile olmaktadır. Yeni kurulan üniversiteler var. Bunlara biraz zaman vermek lazım. Üniversiteler zamanla gelişmeye kalkınmaya katkı sağlayacaktır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın birer kurum olma yönün de önemli gayret sarf etmektedirler. Bize düşen üniversitelerin önünü açmak, üniversitelerin ne kadro ne program ne de diğer hususlarda bir engel ile karşılaşmaması lazım, hak edenin kadro ve yer bulabilmesi, özgürce akademik çalışmaları gerçekleştirmeleri lazım. Huzurun, barışın olduğu ortamlarda ilmi çalışmalar artar, gerginliğin, çatışmanın, kavganın olduğu ortamlarda ise ilmi çalışmalar önemini kaybedip azalır. Bu, önem verdiğimiz hususların başında geliyor."

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