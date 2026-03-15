Yunanistan'a kaçaklardı: Hepsi Balıkesir'de yakalandı

Balıkesir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Altınova İskele Jandarma Komutanlığı ekipleri, denize yakın bir noktada yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede saklanan 25 düzensiz göçmeni yakaladı.
